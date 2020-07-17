【政法整頓】陳一新3位副手亮相　來自最高法、最高檢、司法部

7月8日，中央政法委舉行「全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會」，部署試點工作，並已選定多地政法機構及監獄作為試點單位，時間為今年7月至10月。 北京青年報微信公眾號「政知見」報道，在動員會召開後，指導組近日已陸續到達相關試點地區。政法整頓試點辦公室的架構也日漸清晰，擔任辦公室主任的是中央政法委秘書長陳一新，擔任副主任的至少有三人，分別來自最高人民檢察院、最高人民法院和司法部。

中央政法委秘書長陳一新擔任全國政法隊伍教育整頓試點辦公室主任。（資料圖片／中新社）

報道指，根據中央要求，中央政法委確定了5個市本級及4個縣（市、區）的有關政法單位，2所監獄作為試點單位，分別是：黑龍江省哈爾濱市及呼蘭區的公檢法司、江蘇省徐州市及雲龍區的公檢法司、河南省三門峽市及靈寶市的公檢法司、四川省宜賓市及珙縣的公檢法司、陝西省寶雞市國家安全機關、黑龍江省呼蘭監獄、松濱監獄。開展試點工作的時間為今年7月至10月。

7月13日至7月15日，指導組陸續到了試點地區。有至少三人擔任全國政法隊伍教育整頓試點辦公室副主任，分別是最高人民檢察院黨組成員、政治部主任潘毅琴，最高人民法院黨組成員、政治部主任馬世忠，司法部副部長劉志強。其中，劉志強去了黑龍江，潘毅琴去了河南，馬世忠去了江蘇，三人此前都有地方工作經驗。

高人民法院黨組成員、政治部主任馬世忠。（資料圖片）

最高法政治部主要負責最高法機關及直屬單位組織人事管理工作，制定法官和其他工作人員管理法規、條例、規章等。公開資料顯示，馬世忠是山東濰坊人，中國海洋大學環境科學與工程學院環境科學專業畢業，獲研究生學歷及工學博士學位。他早年長期在家鄉工作，官至青島市副市長，2008年10月跨省到甘肅，在甘肅工作多年後，晉升為甘肅省委常委、政法委書記，2018年7月進京任現職。

最高人民檢察院黨組成員、政治部主任潘毅琴。（資料圖片）

最高檢政治部負責本部門本系統思想政治工作和組織人事工作。潘毅琴是北京人，市委黨校研究生學歷，高級管理人員工商管理碩士。公開資料顯示，她早年長期在重慶工作，官至重慶市副市長，2019年11月進京到最高檢工作。

司法部副部長劉志強。（資料圖片）

司法部方面，劉志強是山東鄄城人，研究生學歷，副總警監警銜。他畢業於國際政治學院英語系英語專業，曾長期在公安部任職，擔任過公安部外事局副局長、局長，公安部國際合作局局長等，2012年6月空降青海擔任副省長、省公安廳廳長，2016年1月進京，履新司法部副部長至今。

據悉，司法部政治部副主任兼人事警務局局長陳俊生也去了黑龍江。消息顯示，他是全國政法隊伍教育整頓試點辦公室成員。

江蘇省檢察院原副檢察長嚴明，是「政法整頓」動員會結束後落馬級別最高的官員。（網上圖片）

已有21名政法幹部被查處

值得一提是，中央政法委的微信公眾號「長安劍」周四（16日）發布了《教育整頓試點啟動一周，釋放三大信號》的文章。文中提到，在7月8日全國政法隊伍教育整頓試點工作動員會召開後至7月15日，全國各級紀檢監察機關已通報了21名政法幹部被查處的消息。

在法院系統，內蒙古呼和浩特中院黨組成員誠小剛等7人被審查調查；在檢察系統，雲南西雙版納檢察院原反貪局預審科科長羅玉明等3人正在接受監察調查；在公安系統，廣東省江門市公安局局長林春生等9人被審查調查；在司法行政系統，河南省監獄管理局財務處處長林建青等2人被審查調查。

其中7月13日被查的江蘇省檢察院原副檢察長（正廳級）嚴明，是會議結束後落馬級別最高的官員。

（政知見）