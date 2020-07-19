新冠肺炎｜張文宏：香港未開展大排查和普篩　致疫情長期波動

香港和新疆近日爆發新一波疫情，新冠肺炎醫療救治上海專家組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日（18日）表示，香港沒有像北京早前爆發新一波疫情時一樣，出現第一例病例後就迅速擴大檢測，這背後是基於香港將疫情控制在「低水平」而非「清零」的理念。 張文宏稱，這樣的措施，雖然對於短期醫療資源的耗費是相對少的，但是由此帶來的疫情長期波動導致的「社會經濟成本」可能會更高。

▼ 圖輯｜北京早前爆發新一波疫情，市民接受新冠肺炎病毒核酸檢測採樣：

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張文宏18日在微博上表示，烏魯木齊近日出現新增確診病例和無症狀感染者，事實上，內地局部地區出現小規模聚集性病例，是疫情防控常態化的特點之一，之前的北京也是如此。在疫情發生後，北京和烏魯木齊都迅速重拳出擊，開展了大排查，結合流行病學調研和全面排摸，快速開展了精準的「應檢盡檢」。這樣一種主動、快速、精準的防控，其背後是內地「零遺漏」、「持續接近零病例」的決心。

在新疆，大批民眾排隊接受檢測。（微博）

張文宏稱，在同期，香港也出現了新一波的疫情。不同於北京和烏魯木齊，香港早前採取的策略是「應症就診」，並沒有像北京一樣再出現第一宗病例後，迅速擴大檢測，開展大排查和普篩。這背後，是基於香港將疫情控制在「低水平」而非「清零」的理念。這樣的措施，雖然對於短期醫療資源的耗費是相對少的，但是由此帶來的疫情長期波動導致的「社會經濟成本」可能會更高。

張文宏稱，香港沒有像北京早前爆發新一波疫情時一樣，出現第一宗病例後就迅速擴大檢測，這背後是基於香港將疫情控制在「低水平」而非「清零」的理念。圖為運輸署為的士司機安排接受病毒檢測。（羅國輝攝）

張文宏表示，從目前北京、烏魯木齊的經驗來看，內地目前所採取的快速反應、精準防控與動態清零的防控措施，已經能夠保證當地在3-4周後基本恢復正常生活。而這肯定是目前對於內地最好的做法。

據官方消息，截至7月18日24時，新疆現有確診病例30宗、無症狀感染者41宗，均在烏魯木齊市，現有2705人正在接受醫學觀察。

（綜合報道）