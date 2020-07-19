內地洪災｜11省500餘處不可移動文物受損　江西800年彩虹橋被沖毀

內地暴雨持續，在南方多省份引發洪澇災害，也波及多處古建築和橋樑等文物。 據國家文物局，截至7月16日（上周四），江西、安徽、湖南、四川、廣西、湖北、重慶、廣東、福建、貴州、浙江等11省份有500餘處不可移動文物因洪災不同程度受到損失，其中涉及全國重點文物保護單位76處、省級文物保護單位187處。

洪災波及多處古建築和橋樑等文物（點圖放大）：

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國家文物局副局長宋新潮表示，在今年汛期，受損文物範圍廣、數量多、損失大，是近年來汛期文物受損最為嚴重的一年。長江流域省份文物受損情況較為嚴重，其中江西160處，安徽144處，湖南62處，四川41處，廣西35處，湖北31處。受損文物中，古橋樑被沖毀、古城牆坍塌和文物建築房屋垮塌較為嚴重。

宋新潮稱，11個省份中共有70餘座橋樑受損，其中全國重點文物保護單位安徽黃山屯溪鎮海橋、四川阿壩紅軍長征遺跡達維會師橋和江西婺源清華彩虹橋等被沖毀；全國重點文物保護單位湖北襄陽城牆發生局部坍塌；全國重點文物保護單位廣西桂林李宗仁故居、湖北十堰武當山建築群五龍宮龍虎殿，以及省級文物保護單位湖南婁底朱家大院等發生房屋垮塌。目前，一些省份汛情仍在繼續，文物防汛安全形勢非常嚴峻。

根據資料，江西婺源清華彩虹橋建於南宋，全長140米，橋面寬3米多，是迄今為止保存最為完整、設計最為科學的古廊橋之一，被譽為「中國廊橋史上的絕版」，是國務院全國重點文物保護單位。7月8日晚上，受上游洪水沖下的大樹直接撞擊，彩虹橋東端引橋至二號橋墩的橋面（兩廊一亭）被沖毀。

擁有700年歷史的湖北鄂州觀音閣遇洪峰仍屹立不（點圖放大）：

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對於文物防災減災工作存在的問題，宋新潮表示，從目前研究狀況來看，防災減災技術研究不足。內地文物、建築學界對文物建築的保護研究集中在建築格局、形制、結構等方面，對文物自身具有的防災抗災功能作用關注不夠，未能形成系統的文物防災理念和技術體系，文物修繕中防災減災措施缺少針對性指導，許多文物自身的防災抗災功能尚未很好發揮。

（中新社）