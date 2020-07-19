內地洪災｜三峽工程防洪能力受質疑　水利專家：不能「包打天下」

內地南方地區暴雨成災，長江流域汛情嚴重，令三峽工程防洪能力受到質疑。對此，水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞近日接受《新華社》採訪時表示，三峽工程本身有明確的防洪任務，不能「包打天下」，有了三峽工程並不意味長江中下游防汛可以高枕無憂。

「長江2020年第2號洪水」於7月17日在長江上游形成，18日8時達6.1萬立方米/秒。這是今年入汛以來抵達三峽的最大洪水。（新華社）

受暴雨影響，近日長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，7月17日10時達到每秒5萬立方米。根據全國主要江河洪水編號規定，此次來水達到洪水編號標準，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成。

陳桂亞說稱，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成後迅速發展，到18日8時，其流量已增長到每秒6.1萬立方米。此次洪水過程「較胖」，當日18時仍然維持在峰值，但會轉退。

來自長江水利委員會的數據顯示，截至18日8時，長江流域有5站超歷史最高水位，18站超保證水位，73站超警戒水位。目前，長江中下游各控制站水位仍普遍超警，超警幅度在1.06米至2.18米。南京站潮位18日7時50分漲至10.26米，超歷史0.04米。

據水文氣象預報，長江流域未來仍有強降雨過程。18日至20日，強降雨區緩慢東移南壓，長江中下游幹流附近、洞庭湖水系西北部有大到暴雨；21日至24日，雨帶北抬至嘉陵江水系、漢江上游，強度為中到大雨為主。總體看，長江流域防汛形勢依然嚴峻。

圖輯 | 三峽樞紐7月17日-18日開啟泄洪深孔泄洪：

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三峽工程不能「包打天下」

針對近日關於三峽工程防洪能力的質疑，陳桂亞說，三峽工程是長江防汛體系中的骨幹工程，地位重要、效益巨大，但三峽工程並不能「包打天下」。

三峽水庫已攔蓄洪水近100億立方米，相當於700多個西湖的水量。 水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞

陳桂亞指，今年長江防汛緊張主要是長江流域尤其是中下游降水多導致的。今年以來，長江流域平均降水量750毫米，較常年偏多近兩成。特別是進入主汛期以來，長江流域共發生9次明顯降雨過程，基本無間歇，流域降雨量較常年偏多四成，長江中下游較常年偏多六成，排名1961年以來第1位。

「長江2020年第1號洪水」發生發展期間，三峽水庫連「踩」5次「煞車」，下泄流量從每秒3.5萬立方米降至每秒1.9萬立方米，避免城陵磯站超保證水位。因此，陳桂亞說，6月以來，三峽水庫等控制性水工程已經為減輕中下游防洪壓力發揮了巨大作用。即使按靜態分析，也就是水庫水位超過汛限水位的量計算，截至18日18時三峽水庫已攔蓄洪水近100億立方米，相當於700多個西湖的水量。

陳桂亞還說，有了三峽工程並不意味著長江中下游防汛就可以高枕無憂。三峽工程本身有明確的防洪任務，主要是為了將荊江河段的防洪標準由堤防本身的10到20年一遇提升到100年一遇，提高城陵磯附近地區的防洪能力，減少分蓄洪量。

因此，三峽工程攔蓄洪水的能力並不是無限大，其本身防洪庫容為221.5億立方米，而汛期長江上游來水多年平均有3000億立方米，攔蓄洪水的同時，需要擇機下泄騰庫。七八月份，三峽水庫要留出充足的防洪庫容來應對上游可能發生的更大洪水。

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長江流域將進入「七下八上」防汛關鍵期

關於未來長江面臨的防汛形勢，陳桂亞說，長江流域即將進入「七下八上」的防汛關鍵期。流域降雨仍在繼續，初步預計此輪洪水緩退後，三峽水庫又會迎來新一輪來水。

據介紹，長江委已下發調令將三峽水庫的下泄流量由每秒3.3萬立方米提升到每秒3.7萬立方米，控制庫水位上漲幅度，以迎戰上游可能發生的洪水。長江中下游幹流漢口以上江段、洞庭湖出口附近水位已經開始波動轉漲。

此外，據中長期水文氣象預測分析，7月下旬，長江上游、中下游幹流附近降雨仍將偏多。陳桂亞說，當務之急，仍是要做好巡堤查險工作。目前，長江中下游堤防經過長時間的洪水浸泡，一般險情有可能增加，加強重點水庫、堤防等巡查防守頻次，做到險情早發現、早處置，保障防洪安全。同時，要防範強降雨引發的局地洪澇災害。

（新華社）