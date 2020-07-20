港版國安法｜崔天凱：一國安穩兩制才繁榮　一國兩制方針不會改變

7月18日，中國駐美大使崔天凱在華盛頓接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪，回應中美關係、涉港國安立法、南海等問題。 崔天凱說，在「一國」安全穩定的基礎上，「兩制」才會共同繁榮，中國治港的指導方針仍是「一國兩制」，現在沒有改變，將來也不會改變。

崔天凱表示，在「一國」框架下，在「一國」安全穩定的基礎上，「兩制」才會共同繁榮。這是「一國兩制」的內涵所在。國安法立法的真正目的就是為了堅持和完善「一國兩制」，使香港更加穩定，香港居民也好，外國投資者也好，人人都享有安全。這樣人們在香港投資興業就會有更穩定、更可預期的環境。

崔天凱接受CNN專訪，談及香港國安法議題。（報道片段截圖）

他說，根據香港基本法，一些全國性法律確實適用香港，如涉及國家主權、領土完整以及統一等，這也是必須的，否則「一國」就不存在了。如果「一國」的基礎被動搖或破壞，「兩制」也就無從說起。因此，破壞「一國」就是破壞「兩制」。

崔天凱還稱，香港維護國家安全法有6章66條，如果仔細閱讀全文就會發現法律對於適用的罪行、所禁止的行為和活動都有非常清晰的定義，不存在所謂的寬泛解釋。因此，如果不涉及這些行為，就沒甚麼可擔心。

在談及南海問題時，崔天凱表示，中國在南海的領土主權和海洋權益主張有充分歷史和法理依據，中方在領土主權問題上的立場非常堅定。儘管如此，中方仍願同其他聲索國通過外交談判解決爭端。

崔天凱說，事實上，沒有外界干預的話，南海地區局勢正在緩和並總體保持穩定。遺憾的是，一些國家，尤其是美國，千方百計想要插手，在該地區派遣軍力，強化軍事存在，強度、頻度都非常高。而頗具諷刺的是，美國至今還不是《聯合國海洋法公約》締約國。

（CNN、中新社）