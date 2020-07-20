港版國安法｜英國或停與香港引渡協議　外交部：粗暴干涉中國內政

「港版國安法」生效實施引發西方國家強烈反應，英國擬暫停與香港的引渡條約。對此，中國外交部20日（周一）表示譴責。

英國就「港版國安法」問題多次威脅制裁中國，中英關係未來如何發展受到關注。（Reuters）

在7月20日的中國外交部例行記者會上，發言人汪文斌表示，「英方近來有關涉港的錯誤言論和舉措，罔顧香港國安法有助於『一國兩制』行穩致遠的基本事實，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。」

他強調，中方對此表示強烈譴責。中方敦促英方，不要在錯誤的道路上越走越遠，以免對中英關係造成進一步的損害。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）當地時間7月19日表示，英國政府已審視與香港的引渡協議安排，他將在7月20日晚發表相關聲明。多家英國媒體報道了這一消息，一名英國政府官員更向英國《泰晤士報》透露，英國有可能暫停與香港的引渡協議。

英國外交大臣藍韜文（Dominic Raab）7月19日表示，政府已審視與香港的引渡協議安排，他計劃20日會在國會發表相關聲明。（路透社）

藍韜文還在接受英國廣播公司（BBC）訪問時批評中國新疆政策。但中國駐英大使劉曉明否認新疆有「集中營」，指有很多針對中國的虛假指控。他又警告：「如果英國政府對中國的任何人採取制裁措施，中方一定會向對方做出堅決的回應。」又指 「你已看到中美之間發生什麼，我不想看到中美關係這種針鋒相對的發生在中英關係之中」。

「港版國安法」推出後，美國、英國及加拿大等西方國家齊聲反對。英國此前表示，將為持有英國國民（海外）護照（BNO）的香港居民提供更多居留權利。中國外交部指責英方違背自身承諾，並稱中國將保留做出進一步反應的權利。

美國商務部此前宣布撤銷香港的特殊地位，包括出口許可豁免，並評估會否再進一步取消差別待遇。美國政府同時停止向香港出口防務裝備，並限制輸出軍民兩用技術。

美國總統特朗普（Donald Trump）還於7月14日簽署了《香港自治法》，對與「港版國安法」有關的中國官員和部分銀行、企業實施包括停止赴美簽證在內的一系列制裁措施。

此外，「港版國安法」通過後，加拿大宣布中止加港引渡協議。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）聲稱，此舉是對中國實施香港國安法的「回應」，並稱加拿大此後將給予香港同中國內地一樣的待遇。

對此，中國外交部發言人趙立堅多次強調，國家安全是國家生存發展的基本前提。放眼世界，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動。香港是中國的一個特別行政區，香港特區維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

中國駐加使館稱，「加拿大等個別西方國家出台任何錯誤舉措都絕不會影響『港版國安法』的實施，其借涉港問題對華施壓完全是逆潮流而動，無異於蚍蜉撼樹、螳臂當車，絕不會得逞。」