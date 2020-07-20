習近平外交思想研究中心成立

據中國外交部網站消息，習近平外交思想研究中心成立儀式今天（20日）在北京舉行。

國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並在成立儀式上發表講話。王毅表示，偉大的時代必然產生偉大的思想。中共十八大以來，中共總書記習近平以偉大戰略家的遠見卓識，准確把握人類社會發展規律，全面判斷國際形勢走向和中國所處歷史方位，提出了一系列富有中國特色、體現時代精神、引領人類進步潮流的新理念新主張新倡議，形成和確立了習近平新時代中國特色社會主義外交思想、即習近平外交思想，為進入新時代的中國外交指明了前進方向，提供了根本遵循。偉大的思想一旦產生，必將反過來推動時代的進步。近年來中國外交以習近平外交思想為指引，攻堅克難，開拓進取，取得了歷史成就，開創了嶄新局面。

國務委員兼外交部長王毅為研究中心揭牌並在成立儀式上發表講話。（外交部網站）

王毅表示，習近平外交思想是新中國外交理論建設中具有劃時代意義的重大成果，具有鮮明科學性、時代性、先進性和實踐性，首先，習近平外交思想是習近平新時代中國特色社會主義思想的有機組成。第二，習近平外交思想是21世紀馬克思主義在外交領域的最新成果。

第三，習近平外交思想是對中華優秀傳統文化的傳承創新。習近平外交思想蘊含著「天下為公」、「世界大同」的美好願景，體現著親仁善鄰、兼愛非攻的歷史傳承，借重了和衷共濟、協和萬邦的傳統智慧，秉持了和而不同、立己達人的和諧理念，彰顯了弘義融利、扶危濟困的道德操守。

第四，習近平外交思想是對新中國外交理論的繼承發展。習近平外交思想把繼承與發展結合起來，升華了新中國幾代領導集體的外交思想，拓展了新中國的外交理論體系。為獨立自主的和平外交方針、和平共處五項原則、推動建立國際政治經濟新秩序等傳統理念賦予更加鮮明的時代精神，上升到人類命運共同體、新型國際關係、全球治理體系變革的歷史新高度。

第五，習近平外交思想是對傳統國際關系理論的揚棄超越。習近平外交思想把中國發展和世界發展結合起來，把中國人民的利益和世界人民的共同和根本利益結合起來，超越了一國一城的狹隘範疇，超越了傳統現實主義國際關系理論，站在人類社會發展進步的道義制高點上，凝聚了各國人民共同建設美好世界的最大公約數。

王毅指出，要積極開展國際交流，讓各國和各國人民更加深入了解習近平外交思想的科學性和先進性。在國際上講好中國故事、中國理念、中國方案，不斷提高中國的影響力和感召力。不斷加強中國特色大國外交的理論建設、機制建設、能力建設、法治建設，進一步提高外交治理體系和治理能力現代化水平。

據了解，習近平外交思想研究中心由外交部依托中國國際問題研究院設立，旨在統籌全國研究資源，全面、系統、深入開展習近平外交思想的研究、闡釋和宣介，對習近平外交思想進行原本性、理論性、實踐性、傳播性、政策性和專題性研究。