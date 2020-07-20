哈佛教授傅高義：中美有武裝衝突可能　台海衝突或升級為世界大戰

哈佛大學榮休教授、知名中國問題專家傅高義（Ezra F. Vogel）最近接受內地官媒《環球時報》訪時示警，中美有發生武裝衝突的可能性，台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰，必須加強中美領導人間的理解。 在近來香港實施《港區國安法》的問題上，傅高義稱如果北京和港府只是採取強力措施，而沒能解決深層次問題，抗議和衝突恐怕還會長期持續下去。

傅高義表示，如果特朗普連任，特朗普會很在意自己未來4年的政治聲譽，因此會避免和中國產生衝突。（資料圖片）

《環球時報》20日報道指，關於中美關係，傅高義表示，他曾說華盛頓並沒有就「對華接觸已經失敗」達成共識，他認為直到現在這一現實仍然沒有改變。儘管當下兩國關係非常糟糕，儘管特朗普政府將事情推到如此瘋狂的極端，可以說華盛頓仍有一種廣泛的共識，即必須找到與中國合作的辦法以避免衝突。

他指出，華盛頓現在有反華情緒，在大選背景下，可預期特朗普和拜登都會表現出對中國的批判態度。但他相信，在大選之後，無論下一任總統是誰，即便是在謀求自己的國家利益之時，也必須找到和中國建立更好關係的新路徑。他認為，大選之後美國政府在對華態度上會有變化。

傅高義稱，特朗普政府是一個非常混亂的政府。他並不認為特朗普有很大機率當選。如果特朗普連任，特朗普會很在意自己未來4年的政治聲譽，因此會避免和中國產生衝突。不過，中美之間將很難有一套完整的合作規劃，兩國關係將會雜亂無序，但會比現在好一些。

此外，傅高義還稱，目前擺在面前的一個危險是，中美兩國的超級民族主義者們試圖分道揚鑣的聲音太大，憤怒的情緒過於高漲。政府需要對此予以控制。

傅高義稱，台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。圖為台灣近日進行「漢光36號」實兵實彈演習。（台國防部）

中美有發生武裝衝突的可能性

對於中美會否發生軍事衝突，傅高義稱兩國有發生武裝衝突的可能性。他說，今天如果南海發生一場很小的摩擦，就可能會很快升級。如果不能對此有所控制，就很可能帶來災難性後果，每個國家都會成為輸家。

傅高義還稱，「我相信台灣地區領導人已意識到，過分尋求獨立是挑釁大陸出兵，他們會試圖避免這樣的危險。但如果北京領導人擔心台灣會跨過『台獨』紅線，或者他們認為美國不會因為大陸出兵而參戰保護台灣，那麼就存在美中間爆發戰爭的真正危機」。傅高義更表示，台灣問題引發的衝突可能會升級為一場對全人類造成災難性打擊的大戰。為避免這樣的重大危險，必須加強中美領導人間的理解。

在近來香港實施《港區國安法》的問題上，傅高義稱如果只是採取強力措施，而沒能解決深層次問題，抗議和衝突恐怕還會長期持續下去。圖為警方在7月1日於銅鑼灣施放催淚彈，驅趕集結的人群。（資料圖片）

美國很難找到對香港產生實際影響的辦法

在香港問題方面，傅高義稱他不認為美國會因為香港而出兵。很多美國人相信他們應該對中國處理香港問題的方式持批評態度，因此香港會成為中美公共輿論的戰場。但現實是美國很難找到對香港產生實際影響的辦法，畢竟美國無法控制特區政府。

傅高義又表示，他認為當年鄧小平提出的「一國兩制」是一個非常正確的決定，其本意是想讓香港和內地在交流中逐漸合作，所以他不認為「一國兩制」失敗了，但現在確實處於一個不太好的狀態，面臨很多挑戰。

哈佛大學榮休教授、知名中國問題專家傅高義。（資料圖片）

傅高義稱，香港社會有很多包括住屋等不幸的問題，形成了一個很大的困局。北京希望通過國安法和派駐國安人員平定香港局勢，不過他認為，這能否真正起到作用，歸根結底還是要看北京和港府接下來能在多大程度上真正解決香港民眾的問題。如果能從現在做起，並和當地民眾進行討論，他預期局面能在未來幾年有所好轉。但如果只是採取強力措施，而沒能解決這些深層次問題，抗議和衝突恐怕還會長期持續下去。

（《環球時報》）