和統還是武統？大陸涉台學者針鋒相對

大陸兩岸研究專家、上海東亞研究所所長章念馳於7月14日在台媒《中國時報》上發表題為「找出兩岸關係新出路」一文。文中章念馳呼籲兩岸停止對抗與仇視、一起找出新出路，而非誰對誰的征服或消滅。 不過，主張武統的大陸學者李毅則不同意章的文章，稱該文「向台灣朝野、台灣社會傳遞了錯誤的信息，對中國統一起了阻礙作用」。 李毅的言論又引起廈門大學台灣研究中心學術委員會主任、台灣研究院教授陳孔立不滿併發文反駁。霎時間對於兩岸究竟該怎麼走，學界又出現許多漣漪。

章念馳長期着墨兩岸研究，是大陸官方的重要智囊。他在文章中認為，兩岸雙方對當前的兩岸關係發展有不一樣的的解讀，而這些變化有必然性。章念馳說，台灣經歷了大陸沒有的「本土化與民主化」，造就了與大陸迥然不同的政治生態，建立自己的主體意識與國族認同，甚至國民兩黨都成了本土政黨，建立了愛台與賣台的意識形態，撕裂統獨與族群，壓制了中國認同，使台灣從一個極端變為另一個極端，使本土化與民主化走向它的反面，民粹的亢奮與本土的滿足還處於高潮。

上海東亞研究所所長章念馳（右）撰文表示兩岸應放棄成見，恢復全面往來。（中央社）

但章念馳表示，這一切不是以數典忘祖說教就可以解決的，他強調，台灣人對尊嚴的渴求是大陸多數人難以用同理心理解的，而兩制的衝撞對一國的影響，大陸是缺乏心理準備的。

章念馳也說，大陸追求的統一其實是「一國多制」觀念，在不讓「一個中國」解體前提下，共同締造更美好的未來，維持相對統一，如香港、澳門一樣，各有制度，共同維繫一個中國，不讓台港澳問題成為西方勒索大陸的藉口。

他認為，台獨是不切實際的夢，翻越不了中國崛起這座大山，「兩岸同胞才是我們自己的上帝，讓我們停止對抗吧，停止仇視，停止污名化，停止去中國化，恢復全面往來」。

2017年，解放軍海軍陸戰隊在廣東演練登陸作戰。（資料圖片）

相較於章念馳的苦口婆心，2019年曾被民進黨政府驅逐出境的武統支持者李毅則在「不要向台灣傳遞錯誤的信息！」一文反擊，他認為章念馳並沒有站在「統一」的立場，而是站在台獨一邊。他從秦滅六國、漢徵匈奴、蔣介石北伐與中共統一大陸等案例稱，「如果是武力統一，就不存在理解問題，只管統一就是了。如何是和平統一，則確實需要理解，但不是統一一方要去理解分裂一方，而是分裂一方要去理解統一一方」。

甚至，李毅還認為，大陸有關部門的對台宣傳工作沒有取得任何成績，反而導致了相反的結果。他認為，章念馳的文章就是繼續阻礙兩岸統一。對於章所稱兩岸「創造一個兩岸都可以接受的一個中國新概念」，李毅也大為不滿，他認為綜觀章文毫無任何有益之處，更質疑北京應該整頓所謂的台海研究隊伍。

大陸武統論學者李毅（中）曾於2019年4月12日遭台灣驅逐出境。（中央社）

對於李毅的炮火四射，相當資深的兩岸問題專家陳孔立則在「中評社」發表「章念馳何罪之有？」一文回應。陳孔立認為，章念馳從台灣的歷史與發展來看，台灣經歷了與大陸不同的社會變遷，造成了與大陸不同的社會制度，造就了與大陸迥然不同的政治生態、主體意識與國族認同，大陸應當理解、為對方着想。而李毅卻把這說成是「站在台獨分裂勢力一邊」，陳孔立說，李毅「把廣大台灣同胞等同於台獨分裂勢力，把同胞視為敵人。這是和兩岸一家人的觀點針鋒相對的」。

至於李毅質疑大陸對台宣傳工作，陳孔立則批判道，李毅不懂台灣歷史，因為台灣經歷與大陸完全不同，現在兩岸的社會制度、政治制度、經濟制度、意識形態等等完全不同，不可能像大陸一樣能夠認識中國必須必然統一，要台灣做到這一點，需要長期、細緻、艱苦的工作。陳孔立強調，「大陸有關部門一貫本着這一精神，努力從事對台工作，永不放棄」。像李毅這樣急功近利，急於求成，是對和平統一艱鉅性的無知。