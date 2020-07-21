國辦牽頭成立工作組　調研中科院合肥研究院近百科研人員辭職事件

中國科學院合肥物質科學研究院近日被曝有近百名科研人員集體出走，其中大多數是博士畢業，並擁有事業編制，事件引起外界廣泛關注。 據央視今日（21日）報道，國務院副總理劉鶴聽取中科院有關情況匯報，並要求國務院辦公廳、科技部、中科院等單位成立專項工作組，赴中科院合肥物質科學研究院，就其下屬研究所職工離職事件展開深入調研。

中科院合肥物質科學研究院近百名科研人員集體出走，引起外界廣泛關注（點圖放大）：

據早前報道，中科院在7月20日回應事件時稱，「中科院黨組已成立並派出專項工作組赴合肥展開調查。」中科院表示，工作組於7月19日已抵達中科院合肥物質科學研究院開展調查工作，該工作組由中科院黨組成員、秘書長汪克強任組長，中科院機關相關廳局負責人組成。

6月28日，中科院合肥物質科學研究院一名中層官員證實，已有90餘名科研人員辭職，均為中科院合肥物質科學研究院核能安全技術研究所（簡稱核所）職工。據該名中層官員透露，「核所最高峰的時候有500人，這幾年人才快速流失，2019年開始只有200個人了。這下90多個人辭職，現在就剩100人左右。」

至於人才流失的原因，外界說法不一。一名疑似核所職工的用戶在社交媒體上寫道：「院方不在任何提前溝通情況下拆門禁，還有不少保安巡邏，把研究所前後門鎖住，對科研人員沒有一點尊重，有些女同事都驚恐哭了。」

上述中層官員則表示，更換保安或只是此次研究人員集體辭職的導火線，而真正原因是科研費用的短缺。他表示，「核所原先是一個搞核材料的研究室，之後擴張成一個研究所，攬下國家的幾個大項目。但這兩年申請不到大的科研項目，沒有錢，人才就走了。核所每年離職率是我們院最高的。」

（綜合報道）