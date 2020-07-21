國民黨智庫：兩岸軍事衝突的可能性激增

國民黨智庫國家政策研究基金會7月21日舉行「危險的海峽：台海爆發軍事衝突的可能性」座談會。 與會學者認為，儘管美中目前的行動仍有節制，但已朝向可能發生大國戰爭的方向前去，台灣應該注意當中共不斷侵蝕美國霸權地位，後續引發美國的全面反擊，而台灣此刻不斷形塑、擴大對中共的敵意，凸顯「仇中英勇」的態勢，這將使得美中台的敵意螺旋不斷增高，增加敵意危機的風險。

這場座談會由國民黨前立委林郁方主持，台灣前空軍副司令張延廷、元智大學教授兼全球事務處國際長陳勁甫、國防安全研究院先進科技與作戰概念研究所助理研究員舒孝煌擔任引言人，台前國防部副部長陳永康與台前國家安全局局長蔡得勝擔任與談人。

林郁方表示，中共軍機艦繞台的次數比以前增加很多，尤具意義的是美國的軍機艦在台灣周遭海域出現的次數也是過去20幾年來最多的時候，整個來講，1995年、1996年台海飛彈危機或第三次台海危機爆發以來，台海局勢現在是最有可能爆發衝突的時候。

不過，他也指出，即使南海的危機表象看起來比台灣海峽嚴峻，但中共跟美國正在南海對峙，中美都擁有核武，人類歷史上擁有核武的國家還沒有打過仗，而且因為中共跟美國自從2001年在南海上空發生軍機擦撞事件，召開多次空中、海上遭遇的規範會議，也達成共識，所以雙方遭遇的準則是有建立的。

林郁方說，雖然雙方在南海對峙，一直都在安全距離範圍內，雙方的軍機艦都有保持距離，發生衝突的可能性不高，反觀台灣，台灣的衝突可能性升高，蔡英文不可能在九二共識上面，向中國大陸妥協，尤其中美對峙局面上升，蔡英文認為美國會拉攏台灣，台灣更沒理由向中共妥協，中共也不可能讓步，讓步對中共來講就像投降、向台獨投降。

台灣漢光演習「三軍聯合反登陸作戰」操演16日上午在台中甲南海灘舉行，圖為M60A3戰車火砲射擊。（中央社）

張延廷則說，中共把統一視為最重要的目標，和平是戰爭的另一種形式，這是共黨的說法，國共內戰的時候，中共就進行各種軍事上的調動、戰力發揮前的整備。他稱，衝突的可能性是一回事，衝突的模式又是另一回事，是低度、中度還是高度衝突，中共常講統一必有一戰，換句話講，衝突的發生是在什麼地點、什麼時間、什麼規模，高度衝突就是常講的全面戰爭，高度衝突的可能性往往沒有低度衝突高，低度衝突卻有可能演變成高度衝突。

張延廷進一步說，低度衝突最有可能發生在外島，譬如中共在下個月要演習如何奪佔東沙島，中共低度衝突是不動聲色的，比如中共拿下赤瓜礁即為一例，高度衝突則是「由演轉戰」，共軍會先演習，突然轉戰、全面戰爭，這會有徵兆，所以高度衝突好掌握，低度衝突則不好掌握。他稱，2019年中共軍機繞台共20次，而從2020年1月到6月30日，共機繞台已達19次，頻率、次數增加，且在西南沿海跨了境，中共又很喜歡「由量變到質變」，量既然變了，再來就是質變，繞台變成常態。

張延廷分析，中共對台動武的時機點大概有四個，第一個是權力結構的穩定度，轉移內部鬥爭的注意力，那就是動武，動武就是凝聚；第二個是中美對峙程度越高，找個代罪羔羊；第三個是中共軍隊的氣焰高，表示鷹派抬頭；第四個是內部社會的穩定度，中共花費在內部維穩的預算很高，內部有亂也會動員，向外用兵。

1988年3月14日中國與越南在南海赤瓜礁進行海戰，中國擊敗越軍，奪取了多個島嶼。圖為曾參加戰鬥的162「南寧」號驅逐艦。（網絡圖片）

舒孝煌認為，美中目前的行動仍有節制，顯示雙方應該都不希望發生衝突，但兩國軍事準備的確在朝向可能發生大國戰爭的方向，因此絕不能認為大國衝突不可能發生，而要預測美中會不會發生大戰並不容易，美中雙方仍有機制解決衝突，但從周邊軍事行動看，雙方或許會因周邊問題而擦槍走火，例如朝鮮半島、台海、南海，或是因美國在西太平洋行動而造成的軍事摩擦，但彼此行動又有節制。他提醒，二戰之後，美國已不再有在海上與另一海洋強國作戰的經驗，中國的軍事演習行動以及一系列動作，都在增進解放軍進行大規模軍事行動的能力，也測試台灣方面的軍事反應能力，逐漸壓縮台灣海、空防警戒區域，使台灣軍方平時戰演訓任務複雜化，增加台灣的防衛負擔，成為國防的嚴厲挑戰。

陳勁甫表示，台海軍事衝突的影響會反映在政治、經濟、軍事、心理，比如1995年7月，大陸僅僅宣布飛彈試射，台灣股市在一天之內便下跌4.2％。他稱，美中台最該注意的應是邊緣危機，從中共不斷侵蝕美國霸權地位，引發美國全面的反擊，包括增強對台灣各種形式的支持，台灣也順勢採取邊緣策略漸進的強化台灣主體意識與中國大陸區隔，雖然統一台灣一直是中國大陸的核心利益，目前並不是其優先事項，大陸也還在採取拉攏台灣民心的政策，反而台灣是不斷的形塑擴大對中共的敵意凸顯「仇中英勇」的態勢，近期的各種對抗加上疫情，使得美中台的敵意螺旋不斷增高，也增加敵意危機的風險。

2019年，解放軍海軍護航編隊舉行演練。（中國軍網）

陳永康說，台灣面對可能爆發的軍事衝突，要鞏固內部心防、社會結構，不是比飛彈數量，而是如何確保水電不斷、銀行不垮，讓社會結構能支持防衛決心。他稱，中共對台基本上四路並用：「威懾武嚇，軍演擾台」、「國際孤立，滲透分裂」、「磁吸利誘，以商干政」、「美中換利，談判施壓」，而共機繞台不只對台灣造成困擾，對周邊國家更會造成困擾，全面衝突牽涉層面廣，比如外國要不要撤僑、另一方要不要反擊等，這些都考慮進去後，便會回到原先的點──政治來解決。

蔡得勝則說，他不認為現階段會發生大規模戰爭，但擦槍走火機率不斷升高，現在過去最大的不同是不管美中、兩岸，相互攻訐都是高層，也就是官員對官員，但現在憂慮的是，美國仇共、抗共意識提升，兩岸也是一樣，台灣仇共跟反共意識同樣增強，大陸仇台跟友台意識相比也在提升。他稱，由於主權跟領土是中共的核心利益之一，加上中共的分離意識不只台灣，還有新疆跟西藏，在這種情況下，中國大陸維持主權領土完整的意志會更堅強、更清楚。

蔡得勝指出，兩岸擦槍走火有可能，但不會發生全面戰爭，過去提到台灣的自保能力，第一張王牌是美國會介入，不過台海若發生戰爭，戰場一定在台灣，「這種情況下，中共主動、台灣預警時間相對減少，對台灣來講，一些重要經政設施、基礎建設、機場，加上大陸網絡駭客能力，台灣很多建設遭破壞，如果台灣亡了，美國來救有用嗎？」他相信台灣沒那麼弱，但縱使台灣有能力抵擋中共第一波，第二波、第三波呢？中共現在已有多波進攻能力。台灣經得起打嗎？大家心裏有數，主政者心中要記得，「不能打、不禁打、打不贏」，存在才是硬道理。