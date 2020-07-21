包頭「法警對峙」風波背後：藍圖與現實不止一步之遙

2019年4月，包頭警方以涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪等13個罪名，對王永明等人移送起訴。王永明的女兒稱父親是被人陷害，一直通過多個渠道為父申冤。7月4日，此案在內蒙古包頭市稀土高新區法院開庭審理。

這原本應該是一場在「掃黑除惡」專項行動下再平常不過的一起案件，卻因庭審過程中暴露出的各種問題，成為輿論關注的焦點。被告律師、北京理工大學法學院教授徐昕與法警對峙的照片，更是在坊間熱傳。

徐昕與法警對峙的照片在網絡廣為流傳。（網絡圖片）

律師要求播放公訴人涉索賄錄音被制止

7月17日，徐昕在接受內地媒體專訪時，更是直接道出了令外界匪夷所思的「庭審現場」——「我跟被吿人王永明提出解除合同事由，問他是否同意，這個是完全許可、法庭應該保障的，但是突然圍上來一群法警，不讓我說話，法警隊隊長用手指着罵我，說我不懂規矩，其他的法警也大聲的喝止。」「我們提出的任何有法律根據的申請、要求，都是不（被）同意，就是不讓說話，舉手要求發言的話，就不讓你說。在這個過程中還發生了法官限制發言時間的問題，說一個人只能說20分鐘。」

此外，當播放公訴人涉嫌索賄的錄音時，又是一起衝突。「部分律師申請公訴人迴避，因為他涉嫌索賄30萬元，錄音內容是律師作為中間人和家屬的通話，通過律師，暗示家屬送錢。當時我們要播放這個錄音，剛開始審判長是同意的，但旁邊的兩個審判員制止，後來王振江律師就想趁着他們不注意悄悄地放，當法庭響起錄音內容時，法官非常緊張，就讓法警緊急上來搶他的電腦和麥克風，整個電源都拔掉。」

男法警庭上打女被吿人

徐昕就此總結道，「這樣的違法行為不勝枚舉」，甚至還「出現了男法警打女被吿人的情況」，而「到了中度激烈的時候，法院一宣布休庭，一個檢察官助理就當庭罵律師法盲、文盲、流氓，檢察長也罵，這在以往的任何辯護中都沒有出現過，這都是有錄像的。」 臨末，徐昕坦言，「我們所有的律師都經歷過很多的庭審，從來沒見過這麼隨心所欲的法庭。」

7月14日，稀土區法院法警手持防爆盾牌出現在法庭。（網絡圖片）

自十八大之後，中共高層明顯加快了司法改革的步伐，廢除勞教制度、收回死刑複核制度、推動以審判為中心的訴訟制度改革等等，都收穫了不少好評。但今次發生在包頭的庭審風波，再次敲響警鐘，因為藍圖與現實的距離，並不止一步之遙。

2016年10月，10日，中國最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部聯合印發《關於推進以審判為中心的刑事訴訟制度改革的意見》（簡稱《意見》），對外界普遍關注的強化疑罪從無、限制刑訊逼供以及被吿人合法權利等作出了二十一條規定。從《意見》來看，完善訊問制度，防止刑訊逼供，不得強迫任何人證實自己有罪、規範法庭調查程序，確保訴訟證據出示在法庭，案件事實查明在法庭、完善法庭辯論規則，確保控辯意見發表在法庭、嚴格依法判決、健全非法證據排除。凡此種種表述顯示，當局認識到了以往司法活動中的亂象，而且也準備痛定思痛從根本上解決問題。

案件開庭後，包頭市人民檢察院門前，有著裝整齊員，舉著橫幅，大喊「王永明黑惡團隊辯護律師滾出包頭」，還舉起橫幅。（網絡圖片）

但改革向來不是一帆風順，情況往往是「摁倒葫蘆起來瓢」，最近包頭市稀土高新區法院發生的庭審風波，似乎更直接印證了這一點。何況，即便有了司法權力結構的變革，實施以審判為中心，但能否重構公檢法三方的關係，能否切實發揮辯護律師在其中的作用，能否實現司法思維方式和司法價值觀念的重大變革，這才是檢驗變革成敗的試金石。甚至可以說，這是一場觀念的撥亂反正，居於審判中心的各方，在思維方式和價值觀念上能否擺脱沉痾，也將決定此次改革的成敗。

習近平上台後的八年時間裏，已經不單單侷限於對司法系統的改革，而是擴展到對於政法領域的全面深化改革，從法院、檢察院集中改革向政法委、公安、國家安全、司法行政等部門全方位改革拓展。7月初，中共中央政法委宣布啟動一項為期兩年的內部教育整頓，並將其與延安「整風運動」進行類比，足見重視程度。這是高層改革的藍圖，而具體到現實，可能又是一個個包頭市稀土高新區法院那樣的庭審風波。如何最大限度拉近藍圖與現實的距離，考驗着整個政法系統，也考驗着中共。