環時總編輯胡錫進批國內自由派要「多一點自知之明」　引發熱議

在輿論場異常活躍的官媒《環球時報》總編輯胡錫進7月21日在個人微博發文批評自由派人士，並勸說「多一點自知之明」，引發熱議。

2020年7月21日，胡錫進在微博發文批評自由派。（微博@胡錫進）

胡錫進說，注意到一個現象，即在有自由派思想傾向的人中，不少都道德自戀，覺得自己特別敢講真話，特別是這個社會的良心。他還舉例，社交平台微信群中，「有自由派思想傾向的人」發言活躍，喜歡轉標題黨的帖子，若在近百人的微信群中，有四五個這樣的人，「他們互相一捧，基本就定了群內的價值調子」。

「別人即便有不同看法，也不願意跟他們爭論，而且也爭不過他們，因為他們說話兇狠，還很抱團，很容易壓制住對方，讓其他人對表達不同意見望而卻步」，胡錫進續說。

談到自身，胡錫進還說，經常有自由派公共知識分子警吿他，「你小心點，要給自己留點後路，肯定有你被清算的那一天。」他戲謔地說「嚇死寶寶了」，「這幫人要是哪天當了權，對老胡這樣的人估計就是蔣介石『4·12』時的那種清洗了」，「他們總罵『專制』，但他們活得好好的，還能夠反過來耀武揚威地嚇唬老胡」。胡錫進稱，「無論持有什麼觀點，有多『普世』，千萬都別自戀，千萬別以為比與你立場不一樣的人在道德上更加高尚」。

談到國家治理時，胡錫進說，國家能夠往前走，它的運轉方式比一些人想象的要複雜得多，比如絕大多數中國人都希望保持良好的對外關係，然而如何做到這一點，都不是簡單對外示好或者示強就能夠實現的。胡錫進說：「中國需要有很多力量扮演各種角色，像老胡這樣的人，是不敢說把自己角色的建設性做到位了的，我覺得自己努力的那點微薄功效需要很長時間來驗證。」

胡錫進在中國輿論場的一些觀點經常引發巨大爭議。（資料圖片）

胡錫進還說，「我不知道那些把國家從一窮二白帶到第二大經濟體和如此有效控制住這場全球新冠肺炎（COVID-19）疫情的政府唱對台戲的某些人，是從哪裏來的底氣，斷然認為自己是世人皆醉中的獨醒者，相信就他們最有對底層民眾的悲憫之心，他們敲擊鍵盤的每一個動作都是最英勇、最正義的。」最後，胡錫進強調，「多一點自知之明吧」。

對於胡錫進的這番言論，支持者有之，不少聲音稱，「自由派的朋友，需要反思了」；反對之亦有之，「什麼說話兇狠，抱團，拉幫結派......聽起來就像是老胡的自畫像」。

儘管引發熱議，但不得不承認一個客觀現實是，近年來，昔日引領中國公共輿論的自由派，迅速陷入窘境，在內外夾擊下頹勢盡顯。

《多維新聞》曾發表文章《「消聲」的中國自由派》，指出自由派影響力式微的原因有：首先，近年來中國自由派遭遇到六四事件以來最嚴厲的政治管控壓力。其次，中國自由主義思潮不再一家獨大。再者，曾經奠定自由主義風靡世界的國際形勢發生了一些變化。

此外，在早前的文章《【新冠肺炎．觀察】中國自由派為何失敗了？》中，文章指出自由派在遭遇管控壓力等外因外，最關鍵還是「內因」起決定性作用，譬如自由派面臨的「意識問題」，還有自由派的兼容性也越來越差。一切的一切導致自由主義理論能力不足。

儘管整體環境出現變化，但中國輿論還是需要理性認識自由派。因為自由主義倡導的自由、民主、法治、人權，單純從價值層面來說，的確具有普世意義，符合人類歷史發展的方向和人性。自由主義主張的市場經濟同樣是人類社會偉大的經濟制度設計，能充分激發人的創造力，極大推動人類社會的進步。

因此，胡錫進的微博言論單純批評自由派並沒有道理，反而會在一眾支持者聲音中加重對自由派和與之有關正面、積極的元素的持續污名化。而中國自由派也要解放思想，要看到理論的局限性和適用性，應設法將自由主義所倡導的並日益得到國際社會公認的價值與複雜的中國現實國情結合。