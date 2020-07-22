美軍偵察機一周4次抵近廣東沿海　中國智庫推測美方有三大任務

中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）平台信息顯示，美國空軍派出E-8C「聯合星」偵察機，一周之內4次抵近廣東沿海，分別發生於7月13日、15日、17日和19日。 中國官媒《人民日報》海外版旗下帳號「俠客島」，近日刊登了上述智庫協調人胡波的分析文章，推測美軍頻頻在南海「興風作浪」，有對南海海域進行廣域巡邏、在南海強化戰場建設、加強對中國大陸電子訊號的搜集三大任務。

7月17日，一架隸屬於美國空軍的E-8C「聯合星」飛機飛經台灣南部海域進入南海，隨後繼續向西飛行，一度抵近至距離廣東省海岸約134.3公里的位置。（資料圖片）

美軍偵察機有何意圖？

美軍抵近偵察的實質是，美國憑藉其海上軍事霸權，追求海上絕對安全，並將自己的安全凌駕於其他國家之上。 SCSPI智庫協調人胡波

文章指出，抵近偵察曾長期是中美軍事互信的三大障礙之一，根源是美國堅持派遣偵察機頻繁抵近中國沿海，嚴重危及中國的主權和安全。而美國堅持放大航行與飛越自由的內涵，將《聯合國海洋法公約》第58條的規定泛化處理，特別是將抵近偵察和測量活動列為「海洋其他合法用途」。而世界上大多數國家認為，《公約》中關於「和平利用海洋」和「適當顧及」等規定表明，外國軍事活動在一國的專屬經濟區內並不享有絕對的自由。

文章還稱，美方一直對限制海上軍事行動的規則持保留態度，一直反對專屬經濟區制度對軍事活動的限制。為此還創造了「國際水域」概念，將公海自由套用至沿岸國12海里外水域，但中國顯然不同意美方所謂「國際水域」理念和軍事行動絕對自由的主張。

文章認為，中國軍艦在其他海域活動時引發美澳的強烈反應和廣泛炒作，將之稱為「中國軍事威脅」，可見這是典型的「雙標」行為。因此美軍抵近偵察的實質是，美國憑藉其海上軍事霸權，追求海上絕對安全，並將自己的安全凌駕於其他國家之上。

7月19日，美軍E-8C偵察機前往廣東進行抵近偵察。（SCSPI）

美軍在南海海域活動的變化

根據SCSPI統計顯示，2009年以來，美軍在中國南海海域活動的頻率、烈度和針對性都大幅增強，抵近偵察也不例外。文章指出，目前美軍每天出動3至5架次的偵察機前往南海活動，全年在1500個架次以上。2020年上半年，美軍偵察機在南海的活動到達了一個新階段：頻次大幅提高、距離異常接近、偵察方式更加多樣。

文章認為，在新冠肺炎疫情背景之下，美軍一方面變得更加焦慮，另一方面為了彌補艦艇力量的不足，加大了在南海抵近偵察的力度。數據顯示，僅陸基大型偵察機，在5月就出動約40架次；6月，50架次；7月截至21日，已近50架次。

最多的時候，美軍一天就出動6至8架次的各式偵察機赴南海活動。如7月3日，共有4架P-8A、1架EP-3E和1架RC-135W以及2架KC-135加油機出現在南海。當天，美軍「里根」號和「尼米茲」號航母正從不同水道進入南海活動，這些偵察兵力可能有為航母「護駕」的成分。

4月以來，美軍的偵察愈來愈逼近中國海岸，發生了數起異常接近中國領空的事件。5月15日，美海軍一架P-8A一度接近中國海南島領空。至於抵近至中國大陸50海里、60海里的情況，更是家常便飯。

文章稱，美軍偵察機型號繁多，但近期基本都在南海亮相，包括P-8A、P-3C反潛巡邏機，EP-3E、RC-135系列電子偵察機，E-8C、E-3C空中預警及戰場指揮機，以及MQ-4C高空無人偵察機等，而不同的機型意味不同的任務。

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美軍在南海的三大偵察任務

文章又分析，從上述多種機型即可推測美軍在南海都開展的偵察任務。首先是對南海海域進行廣域巡邏。由於公開信息獲取的美軍飛行軌跡並不是完整的，無從判斷其偵察和巡邏的詳細範圍，但從其高頻出動加油機來看，偵察範圍當不限於南海東北部，因為這些偵察機本來航程就很遠，滯空時間很長。

而從美軍每天出動P-8A及P-3C反潛巡邏機、有時甚至出動2架次以上，可以看出，反潛是美軍當前南海巡邏的頭號任務。其巡邏的重點區域是海南島至巴士海峽（台灣島和菲律賓之間的海峽）一線水域，這幾乎是近期美軍偵察機每天必定光顧的區域。

文章指，這種部署和活動，很可能是為了給當時在西太平洋菲律賓海域活動的3支航母打擊群進行警戒，擔心有潛艇從巴士海峽通過，進而對美軍航母活動不利。

從更大層面看，美軍還有在南海強化戰場建設的目的。近年來，在大國競爭和「重返制海」的大背景下，美軍在南海備戰的口號和呼聲非常高亢，各軍種都在「積極作為」，推動各種作戰概念的設計及現場驗證，如海軍的「分布式行動」、空軍的聯合介入、陸軍的「多域作戰」和海軍陸戰隊的「遠征奪島」概念。

此外，文章還稱，美軍電子偵察機近日頻頻抵近廣東近海空域，意在加強對中國大陸電子訊號的搜集。RC-135U偵察機以收集各類電磁波為主要任務，特別針對跳頻設備；RC-135W可監聽對方雷達和通信設備的電子訊號。

而E-8C和E-3C的出現，意味美軍很可能在進行實戰推演，借解放軍演習之機，大肆搜集解放軍平台的電子訊號和電磁特徵，並進行模擬反制及攻擊。

（俠客島）