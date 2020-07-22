新冠肺炎｜人社部：企業社保減免政策規模空前　全年將達1.6萬億

內地經濟在上半年受疫情打擊，國家人力資源社會保障部（人社部）21日（周二）表示，2月起對企業養老、失業和工傷三項社會保險單位繳費部分實行「免減緩」，預計全年將為企業減費1.6萬億元（人民幣，下同）。 此外，上半年共向434.6萬戶企業發放「穩崗返還」636億元，又同時擴大失業保險保障範圍，上半年發放失業保險金等超過254億元。

人社部最新數據顯示，1至6月全國城鎮新增就業564萬人。（資料圖片）

人社部最新數據顯示，1至6月全國城鎮新增就業564萬人，6月份城鎮調查失業率5.7%。人社部指，上半年全國城鎮新增就業已經完成全年目標任務的63%，市場就業需求一改疫情初期的急劇下滑，實現由負轉正，並正延續回升態勢。

人社部指，2月起對企業養老、失業和工傷三項社會保險單位繳費部分實行「免減緩」，這次減免政策規模空前，2-6月養老、失業、工傷三項社會保險共減免企業社會保險費5769億元，緩繳431億元，預計全年將為企業減費1.6萬億元。

此外，上半年還向434.6萬戶企業發放「穩崗返還」636億元，惠及職工1億人，受益企業戶數是去年全年的3.8倍，中小微企業受益率大幅提高。所謂「穩崗返還」，即對不裁員或少裁員企業返還失業保險費，並且對經營困難且恢復有望企業加大返還力度等。人社部又指，上半年同時擴大失業保險保障範圍，發放失業保險金、失業補助金等超過254億元。

（綜合報道）