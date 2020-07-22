【新冠肺炎】內地26省公布上半年GDP　14省市區增長由負轉正

據內媒《澎湃新聞》22日（周三）報道，截至21日（周二）， 除河北、遼寧、黑龍江、新疆、西藏外，全國26省份已公布上半年的GDP數據。 在疫情打擊下，其中14省份實現GDP增長由負轉正，其中疫情重災區湖北的GDP恢復至上年同期的八成。

在疫情打擊下，其中14省份實現GDP增長由負轉正。（中新社）

報道指，至少16省份GDP超萬億元。廣東和江蘇均站上4萬億元（人民幣，下同）大關，分別以4.92萬億元和4.67萬億元的成績佔據全國第一和第二。其中，江蘇上半年GDP比上年同期增長0.9%，增速由一季度的下降5%轉為正增長。上半年廣東GDP同比下降2.5%，較一季度收窄4.2%。

從今年上半年經濟增速上看，14省份實現正增長，包括江蘇、浙江、四川、福建、湖南、安徽、江西、重慶、雲南、廣西、貴州、寧夏、青海、甘肅這14個省份的經濟增長實現了由負轉正。

目前，貴州、甘肅經濟增速以並列第一的成績領先全國。貴州上半年GDP為0.799萬億元，比上年同期增長1.5%，由一季度下降1.9%轉為正增長。甘肅上半年GDP為0.41萬億元，同比增長1.5%，增速由一季度的下降3.4%同樣轉為正增長。

值得注意的是，在疫情重災區湖北，上半年在有效生產時間減少兩個多月的情況下，完成GDP總量1.75萬億元，恢復至上年同期的八成，降幅比一季度收窄19.9%。湖北的農業生產、工業經營、社會消費分別恢復至去年同期近九成、八成和六成，降幅比一季度分別收窄17.2%、25%和10.8%。進出口恢復接近去年同期水平，降幅比一季度收窄19.4%。

（《澎湃新聞》）