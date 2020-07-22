立法會選舉｜新華社：西方政客企圖培植代理人　亂港圖謀不會得逞

立法會選舉提名期已展開，官媒新華社今日（22日）刊發「國際時評」，稱美國等一些西方國家的反華勢力企圖通過支持反中亂港分子參與選舉，培植自己在香港的政治代理人，這樣的亂港遏中圖謀不會得逞。

文章稱，立法會選舉本是香港內部事務和中國內政，但反華勢力不甘寂寞，想方設法操弄香港選舉，企圖繼續禍亂香港，用心險惡。他們對香港進行所謂「制裁」，或明或暗為反對派出謀劃策，給反對派參選人「政治庇護」，以種種手段企圖影響選民投票取向。在香港反對派策動非法「初選」不久，美方便將「香港自治法案」簽署成法，國務卿蓬佩奧還對非法的所謂「初選」表祝賀，干預選舉圖謀昭然若揭。

立法會選舉9月舉行。近日有建制派提出延期舉行。（資料圖片）

文章指，以戴耀廷為首的反中亂港分子和反對派政團「民主動力」串通組織所謂「初選」，以「公投」為幌子裹挾民意，明目張膽干預選舉，公然挑釁香港基本法和香港國安法。「他們為何如此猖狂地藐視法律、對抗政府？輿論廣泛認為，正是因為有外部勢力為其撐腰打氣，讓他們有恃無恐。」

文章續指，很長時間以來，一些西方政客打着人權、自由等旗號，把中國香港看成他們圖謀政治私利的寶地，一再粗暴干涉香港事務，企圖在港煽動顏色革命。從非法佔中到修例風波，「哪一次事件沒有西方政治勢力的黑手？」一些西方政客頻頻與反中亂港分子會面，向其提供資金和策略等各種支持，美方出台所謂「香港人權與民主法案」、「香港自治法案」，長臂管轄。

文章進一步指，美國新冠疫情愈發緊張，經濟面臨「二次探底」風險，美政客應集中精力處理自家的糟心事，「還有心思關心別人的家裏事？」種種事實表明，美國政客關心香港發展是假，轉移美國民眾對其應對內部事務不力的責難、打「香港牌」打壓中國、塑造強硬反華形象以獲取右翼選民支持是真。

文章最後稱，隨着香港國安法實施，香港法治和秩序必將得到更加有力保障。反中亂港勢力及其幕後黑手應認識到，香港不是他們肆意橫行、群魔亂舞的地方。他們對香港選舉的非法操控和亂港遏中圖謀絕不會得逞。

（新華社）