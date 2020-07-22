【侯斯頓總領事館】內地網民籲對等反擊　促關閉美國駐港總領事館

中國駐美國侯斯頓總領事館周二（21日）傳出館內有人焚燒文件後，中國外交部回應指，事緣美國突然要求中方在72小時內關閉駐侯斯頓總領事館，中方予以強烈譴責，要求美方撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。 外界有分析稱，美方早前未能就美方外交人員返華事宜與中方達成共識，這次舉動或為報復行動。事件也在中國互聯網引發軒然大波，一度衝上微博熱搜榜第2名，網民最為熱烈的見解，是希望中方「對等反擊，要求美國關閉駐港總領館」。

中國駐侯斯頓總領事館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

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新冠肺炎疫情在武漢爆發後，美國1月底陸續從當地及其他城市撤出約1300名外交人員及家屬，至今大部分未重返駐地。早前美國兩架原定於7月8日、10日分別搭載外交人員返回上海和天津的包機被取消，原因是雙方圍繞中國對美國外交官及其家屬的檢測和隔離程序未能達成一致。中方不接受美方外交官直接返回各駐地使領館，要求美方人員接受檢測和隔離，但美方認為外交官可享領事特權，可獲豁免管轄，而且擔心中國政府會獲取他們的DNA樣本。

疑因美外交官返華受阻

另外，疫情爆發後，美國對來往中國的航班作出限制，至5月又急切要恢復由美國航空公司營運的中美航線。為了達成這一目標，美國6月3日宣布將暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班，中方則在翌日發布調整國際客運航班的通知，放寬有關限制。此外，法國也以對等原則為由，從上周一（13日）起削減中國赴法航班。外界分析認為，美方是次要求中國關閉領館的行動，可能亦是藉對等原則，施壓中國對於美外交人員返華問題作出讓步。

圖為美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）2019年6月出席記者會時（Getty）

美國國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）7月22日則表示，美方做法是為了保護美國人的知識產權與私人信息（private information）。她又稱，美國將不會容忍中國對美方主權的侵犯及對美國人的恐嚇（intimidation），美國總統特朗普堅持中美關係要公平與互惠。

對於美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館，內地網民討論熱烈，認為中國應該拿出實際行動反制。在微博熱門留言區，有不少呼籲對等關閉美國駐香港領事館的聲音：「反正他們在香港不幹好事」、「給他四十八小時」；也有人說可以關掉美國在內地的領事館：「美國簽證處人山人海可以關掉了」、「請問，能先發制人一回嗎？」；還有人對中美關係前景表達擔憂：「下一步是斷交嗎？」、「中美關係沒有最差，只有更差」。

中國目前駐美使領館共有6處，分別是駐美大使館、駐紐約總領館、駐芝加哥總領館、駐三藩市總領館、駐洛杉磯總領館和駐侯斯頓總領館。其中，駐侯斯頓領事館的領務範圍包括亞拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、佐治亞州、路易斯安那州、密西西比州、俄克拉何馬州和德克薩斯州。

而據路透社引述消息稱，中方考慮關閉美國駐武漢總領事館，以回應美方要求中國關閉駐侯斯頓總領事館。目前美國在華除大使館外，還有上海、廣州、成都、瀋陽及武漢5處總領事館，其中武漢總領事館領務範圍包括湖北省、湖南省、江西省和河南省。

（綜合報道）