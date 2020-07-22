侯斯頓總領事館｜環球時報引學者：或關閉美國駐港澳總領事館報復

中國駐美國侯斯頓總領事館當地時間周二（21日）傳出館內有人焚燒文件後，中國外交部在周三（22日）證實，美國突然要求關閉該總領事館，批評這是「政治挑釁」，敦促美國立即撤銷有關錯誤決定，否則中國必有回應。 官媒《環球時報》周三報道指，在中國的報復措施方面，有匿名學者認為，中國不排除會關閉美國駐港澳總領事館，稱此舉將有利於香港的穩定，因為該領事館的工作人員曾扮演不光彩的角色。

中國駐侯斯頓總領事館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

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《環球時報》的報道採訪了多名內地專家，其中復旦大學美國研究中心副主任信強表示，突然要求他國總領事館在很短時間內關閉是非常無禮的行徑，其性質無異於「驅逐出境」。中國社科院美國問題專家呂祥則表示，驅逐外交人員和關閉領事館實際意義是一樣的，只是後者的措辭稍微婉轉一些，關閉領事館後，外交人員也會被要求離開。

有報道指美國要求中方在72小時內關閉駐侯斯頓總領事館。在對於當地的實際影響方面，呂祥表示，在72小時內關閉總領事館的難度特別大，侯斯頓是德薩斯州最大的城市，也是美國疫情最嚴重地區之一；關閉總領事館對於當地的華人華僑來說，影響會很大，也會影響中美在這一地區的經貿人員往來等活動。

在對中美關係的影響方面，呂祥表示，在沒有任何徵兆的前提下要求一個國家的領事館限時關閉，這在外交史上和中美關係史上是史無前例的，也會給中美關係帶來建交以來的最大的考驗。

學者：美國不惜發動戰爭把中國的氣勢打掉

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮就認為，此事的性質就是政治對抗升級，可以看出美國政府內部有一些人已經鐵了心要跟中國搞「新冷戰」，甚至不惜發動一場戰爭，來把中國的氣勢打掉，延緩中國發展。他認為，美國政府對華戰略敵意比外界所預料的更深。其次，可能是出於大選的原因，特朗普團隊需要提升中美對抗的程度，轉移國內視線，獲得國內基本盤的支持。但無論是出於哪一個原因，結論很清楚，中美關係會繼續下滑。

有匿名學者認為，中國不排除會關閉美國駐港澳總領事館以作報復。（高仲明攝）

在中方反制措施方面，中國政法大學教授，外交部諮詢專家馬呈元則稱，中方最有可能採取的行動就是相應減少一個美方駐華的總領事館。有匿名學者認為，中國也不排除會關閉美國駐港澳總領事館，這將有利於香港的穩定，因為美領館的工作人員曾扮演了不光彩的角色。

不少內地網民要求關閉美國駐港澳總領事館。（微博）

（《環球時報》）