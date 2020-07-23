【中英關係】中國駐英大使：英國與中國「脫鉤」就是與機遇脫鉤

中英關係近期圍繞「港區國安法」及華為5G等議題不斷惡化，中國駐英國大使劉曉明周三（22日）表示，如果英國選擇與中國「脫鉤」，就是與機遇脫鉤、與增長脫鉤、與未來脫鉤。

英國早前宣布禁止中國電訊設備商華為參與英國本土5G網絡發展。圖為行人在英國倫敦街頭的5G標識前經過。（新華社）

在當日中國駐英國大使館舉行的網上「在英中資企業座談會」上，劉曉明表示，在「後脫歐時代」和「後疫情時代」，英國要打造「全球化英國」，繞不開、離不開中國。如果英國選擇與中國「脫鉤」，就是與機遇脫鉤、與增長脫鉤、與未來脫鉤。

劉曉明指出，即使在當前中英關係面臨困難的情況下，英國政府也不得不承認，要與中國保持建設性關係。英國社會主流特別是工商界仍希望深化對華合作。中英經濟互補性強、利益融合深、合作領域廣，長遠發展依然前景可期。

劉曉明說，中英兩國人民友誼深厚。近來，中國大使館包括他本人，每天收到大量英國民眾來信，表達對反華勢力的憤怒，對中英關係的支持。這也正是中英關係基礎之所在、力量之所在。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）7月1日現身國會，並正式公布向BNO持有人提供申請成為英國公民的途徑。（UK Parliament/Jessica Taylor/Handout via REUTERS）

劉曉明在座談會上還指出，近一個時期，英方犯了「嚴重違反國際關係基本準則、對華認知與戰略定位出現嚴重錯誤」的「兩大錯誤」，導致中英兩國關係急轉直下，出現一系列令人擔憂的困難和挫折。

劉曉明希望在英中資企業要「堅定對國家的信心、堅定對企業自身實力的信心、堅定對中英人民友誼和中英經貿合作長遠發展的信心」。他希望大家要繼續以實際行動講好「中國故事」和「中英合作共贏」的故事，爭取更多理解和支持；同時繼續與英方合作夥伴、業務客戶、社區群眾充分溝通，保持良好合作關係，為中英關係的未來深耕細作。

（中新網）