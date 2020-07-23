【侯斯頓領事館】胡錫進：不反制美國挑釁或導致中國戰略防線崩潰

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館的消息曝光後，外界關注中方會否反擊。 內地官媒《環球時報》總編輯胡錫進23日（周四）在微博發文表示，不反制美國挑釁的話，美國可能得寸進尺，進而導致中國的戰略防線崩潰，同時又指如果每次都對等反制，則可能掉入美國鷹派的預設戰場，加速華盛頓宣揚的中美「脫鉤」。

中國駐侯斯頓總領事館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

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胡錫進又稱，他認為保持在對美政策上的思想活躍和團結同樣是社會層面的一個挑戰。他支持在學術及輿論層面就對美關係開展探討，但這種探討的終極價值應當是支持國家反制美國的對華打壓，以民間的特有方式加入到這場鬥爭中來。

胡錫進又表示，政府的信息最多，視野最寬，面對一個具體難題時，政府專業外交團隊做出代價最小、積極效果最大選擇的能力是最高的。民間人士在發表意見時要避免作為個人或一股力量的過度自信甚至膨脹。

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館的消息曝光後，外界關注中方會否反擊。（資料圖片）

他說，國家專業外交團隊在一些民間人士的眼裡要麼是一群飯桶，要麼是國家利益的出賣者，與他們觀點不同的愛國者也被他們說成是愛國賊。他反對這些言論，又指「能為這個時候的社會團結盡綿薄之力，也是值得為之的小善」。