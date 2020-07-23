【火星探測】天問一號成功發射中美火星競賽打響　美披露最新擔憂

中國首個火星探測器由「長征五號」運載火箭於7月23日發射升空，併成功進入預定軌道，中國首次火星探測任務（行星探測工程「天問一號」任務）正式實施。2020年是火星探測的重要窗口期，在中國推進「天問一號」計劃的同時，美國也公布在這一有限窗口期內發射「毅力」號火星探測器。

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伴隨着雙方火星探測的諸多信息的曝光，中美太空競賽備受矚目。

中國官方介紹，「天問一號」火星探測器發射升空後將經歷7個月左右的長途跋涉，到達火星並開展環繞和巡視探測任務。

7月23日，美國國家航空航天局（NASA）公布了新一代火星車「毅力」號上發射台進行安裝的視頻，美國火星計劃進入發射準備階段。「毅力」號將於7月30日發射，發射窗口將持續至8月15日。

美國《華爾街日報》報道，中國和美國準備在前後數天內將航天器送往火星。這兩次「針鋒相對」的火星任務是中國準備在太空探索領域挑戰美國的最新迹象。

美國智庫傳統基金會的高級研究員表示：「美國顯然對中國可能在各方面超越自己這一想法感到不安。美國人的心理是，在太空中保持領先地位很重要。」

中國於2003年首次將航天員送入太空，比俄羅斯和美國晚了40多年，但此後，中國的太空計劃逐步抵達了一個又一個新里程碑。《華爾街日報》報道稱，在中國落後於西方、被認為遭受屈辱的一個世紀後，中國將國家太空計劃置於尋求「偉大復興」之努力的核心位置。

中國在《2016中國的航天》白皮書中首次提出航天強國願景，對未來5年及今後一個時期航天發展重點和方向進行了系統闡述。根據規劃，到2030年前後，中國航天將躋身世界航天強國行列。

2017年的中共十九大報吿重申了這一目標。

根據計劃，中國準備在2020年內發射嫦娥五號，實現在月球上採樣返回，這是中國探月工程「繞、落、回」三步走戰略的最後一步。

中國還計劃在2025年實現航天員登月。除此之外，中國太空計劃還包括：2022年前後的「小行星探測」計劃、2028年將火星樣本帶回地球的計劃，以及2029年前後的木星探測任務……而作為美國全球定位系統（GPS）的競爭夥伴，中國自主建設的北斗衛星導航系統也已經組網成功，即將實現全球服務能力。

而美國的太空計劃欲在2024年讓宇航員重返月球，並於21世紀30年代啟動一項載人火星任務。美國科學技術政策研究所2019年稱，美國將目標定為，最早於2037年開展載人火星任務，成本1,200多億美元，是現實可行的。

中國和美國的這兩次發射的時間確定在7月主要是由行星運動確定。因為每26個月，地球和火星會離彼此較近，這為火星任務提供了一個有限窗口期。阿聯酋也利用最近這個窗口期，於7月20日發射了一枚火星探測器。

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一旦錯過2020年的窗口期，人類下次火星探測的好時機就只能等到2022年。

人類移居外星球是科幻作品最為流行的橋段之一，目前人類已進行了230多次太陽系探測，據已掌握的信息來看，整個太陽系的8大行星、5顆矮行星、165顆衛星當中，若人類想衝出地球，基本只能先從火星和金星兩個鄰居開始，因為只有這兩個星球與地球同處太陽系內的宜居帶內，同屬於巖質行星，擁有孕育生命的可能性。