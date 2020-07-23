兩女租客遭偷拍逾4千條片包括洗澡畫面　房東山西文旅廳官員被拘

7月23日（周四），山西太原官方公布了「女租客房內現偷拍攝像頭」事件的初步調查結果，涉事房東王某某已被拘留。其中王某某的山西省文化和旅遊廳處級幹部身份備受熱議。

一名女子稱她和室友遭到偷拍（點圖放大）：

綜合媒體報道，租住在山西省太原市一小區的郭女士稱，她與合租室友發現屋內有兩個偷拍攝像頭，記憶卡中影片已超4千條，其中包括她們洗澡的影片。郭女士稱，「我們查看發現，屋內共有兩個攝像頭，一個正對着臥室的床，一個正對着衛生間。」

據警方通報，在郭女士等人被偷拍個人私隱一案中，發現房東王某某多次未經租戶允許，採取秘密方式進入住宅，安裝設備進行偷拍，已涉嫌刑事犯罪。目前，王某某已被刑事拘留。案件正在進一步調查中。

上海大邦律師事務所丁金坤律師表示，偷拍是違反《治安管理處罰法》第42條規定的侵犯私隱的違法行為，應被治安處罰。使用針孔攝像偷拍，造成嚴重後果的，還涉嫌觸犯《刑法》第284條的「非法使用竊聽、竊照專用器材罪」，應追究刑事責任。

近日廣州市警方展示所繳獲的竊聽及偷拍用針孔設備（點圖放大）：

據內媒《澎湃新聞》報道稱，涉事房屋的租賃合同顯示，房東是王曉龍。王曉龍表示他確實是山西省文化和旅遊廳（簡稱山西省文旅廳）規劃財務處工作人員。

據山西省介休市圖書館7月18日發布的信息顯示，「（7月17日），山西省文化和旅遊廳財務處處長王曉龍就《山西公共文化服務體系模式構建與制度創新》為題進行了全面而系統的講解。」該消息稱，王曉龍畢業於山西財經大學財政金融學院，獲經濟學學士學位，主要負責基層文化建設、文化政策研究、文化規劃制定等工作。