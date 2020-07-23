【中共反腐】醜化黨和國家形象　任志強涉多項罪名被開除黨籍

北京市西城區紀委監委7月23日晚上發布通報指出，對北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。 西城區紀委監委稱「任志強喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查。」

任志強曾遭到中共宣傳機構狠批。（VCG）

任志強被指「違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡」，「在組織談話時，不如實說明問題」，「將公權力作為謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益」，「不正確履行職責給國有資產造成重大損失」，「家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財」。

官方稱，任志強嚴重違反中共政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。

因此，西城區紀委常委會決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

在4月7日，中共反腐機構曾宣布任志強接受北京市紀委監委的審查與調查。今年3月，中國社交媒體上流傳一篇據稱是任志強執筆的文章，文章就中共早期應對疫情上的表現進行了相當尖鋭的批評。

現年69歲的任志強不僅是國企地產商人，還是一位資深中共黨員，外界形容他為「紅二代」。任志強父親任泉生抗日戰爭時期加入中共，後任中國商務部副部長。不過，這位「黨員」以在網絡上發表批評時政的言論而出位，綽號「任大炮」。2016年2月，因其在微博質疑「黨媒姓黨」而遭到封號，一度受到留黨察看一年的處分。