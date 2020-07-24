近思錄：肖建華其人及其終局

德隆系唐萬新入獄，湧金系魏東跳樓，而明天系肖建華也在2017年春節前夕神秘消失，至今但聞傳說不見真身——當年A股三大派系無一善終。

肖建華2017年1月27日在香港四季酒店被帶走並消失三年半後，7月17日，中國銀保監會和證監會同時宣布接管「明天系」名下共計9家機構，隨即遭遇「明天系」的強勢反駁，讓人們將目光重新聚焦到這位據稱掌控3萬億元人民幣資產的傳奇人物身上。

7月17日，包括新時代證券等明天系旗下9家金融機構被接管，明天系帝國已解體。（VCG）

公開資料顯示，肖建華於1971年1月13日出生在山東省肥城市安駕莊鎮夏輝村一個普通教師家庭。父親蕭富銀是當地一個初中老師，有6個孩子，肖建華上邊還有個兄長，下有4個妹妹。這樣的一個大家庭，加之當地地處山區、土地貧瘠，讓肖建華的童年充滿着窮苦的記憶。

小時候，肖建華埋頭讀歷史書和文學書，在眾人眼中是一個聰明又愛學習的形象。1986年，15歲的肖建華以山東泰安市高考狀元的身份跨入北大法律系的大門。要知道，這是一個多麼重要的命運轉機。

肖建華並不是一個死讀書的書呆子，恰恰相反他的社交能力遠在一般人之上。這不僅為他在北大掙得了露面的機會，而且在之後進行金融帝國的擴張時展現了非同尋常的優勢。

1989年六四事件前夕，肖建華當選為北大學生會主席。這是一個令人十分豔羨的職位，甚至被很多人視為轉入全國青聯、共青團中央，乃至步入仕途的捷徑。

據說，肖建華本人也是有一個「當官」夢想的。當年18歲的肖建華作為北大學生會主席肯定對當時洶湧的學生運動感到不安和棘手，是否參加這場運動直接關乎他的未來前途，他不得不謹慎選擇。

2017年1月27日肖建華在香港四季酒店被帶走，已消失三年半。（資料圖片）

2014年《紐約時報》曾在一篇報道稱中稱，在那個動盪的春天，肖建華曾簡單嘗試在校方面前代表學生，隨後轉變立場，同意校方關於街頭抗議活動已然失控的看法。當時認識肖建華的人表示，他甚至還與校方合作，試圖在軍隊進入北京，展開武力鎮壓之前平息抗議活動。

《紐約時報》將肖建華隨後在商業上的崛起歸因為六四事件後官方對肖建華的「獎賞」。但對於一個如此聰明絕頂的人來說，他的思考顯然不止於此，事實上他本可以在仕途上要求更多，但是他沒有。

對於《紐約時報》的報道，當時明天集團發言人余蘭公開發表聲明反駁，聲稱肖建華及明天集團的發展與六四事件和他因為在六四事件的表現而得到北京大學的資助沒有任何關係。

也許也有親身經歷這場殘酷鬥爭的原因，肖建華最終放棄了在仕途上突破。若干年後，肖建華公開回應為什麼沒有選擇從政時說道，「人貴有自知之明。我在北大的時候見過很多黨和國家高層領導人，沒有強大的奉獻精神和熱情這個工作是難以承受的。」

他甚至不惜妄自菲薄，稱自己是矬子裏面選將軍，「我自己從學生會主席到經商沒有選擇從政主要幾個原因，第一個我覺得客觀上講，優秀的人都在黨政體系內，從政的這批人素質遠遠比經商的要高很多。第二個我認為從政的人都是奉獻大於回報。第三個，在從政的領域裏，我們商界的人要進去競爭，只能是中等偏下的水平。像我們這種人，稍微有一點宏觀思想的人，如果到商界，就是矬子裏面選將軍，具有很大的優勢。」

按照肖建華的說法，1999年代初，當時清華同方、北大方正等一些校辦企業鼓舞了他們，「我們這批二十幾歲的年輕人，大家騎着自行車，披星戴月，從做HP、IBM代理起家，逐步完成了原始積累」。

這時，他不僅攫取了人生的第一桶金，還與畢業後在北大方正任職的妻子周虹文相愛。

周虹文公開信息並不比肖建華更多，外界僅知道她比肖建華年長一歲，但是較肖建華晚一年就讀北大信息管理系，與百度的CEO李彥宏為同班同學。

二人在攫取到第一桶金後開始在北京先後成立了4家公司，初步搭建起了未來擴張的平台。1996年底，二人正是藉助這些平台回到了周虹文的老家，憑着其處事能力，採取了交叉參股、包裝上市的方式控制了當時的3家上市公司。肖建華說，在去內蒙古之前，他們已經擁有了十幾億資產。

此後的江湖故事，很多人都看到了。在2017年甚至更早的2013年之前，明天系以驚人的擴張速度，直到肖建華「出事」。據新財富統計，截至2017年6月底，明天系已經控參股44家金融公司，涉足銀行、保險、信託、證券、基金、租賃、期貨等，覆蓋了金融業全部牌照，其控參股的金融機構資產規模高達3萬億元人民幣，堪稱富可敵國。

然而，由於肖建華低調隱蔽的風格和網狀交叉持股、公司頻繁更名、普遍代持和設立殼公司等操作手法，外界一直對其資產規模難以窺其全部。肖建華本人也曾公開表示估算準確數字很難。

肖建華曾經將自己的全能混業金融帝國擴張分為幾個關鍵階段，起初的白手起家階段，就是幾個北清學生做電腦生意，1997年至2000年趁中國資本市場繁榮狂掃投資法人股、金融股，如興業銀行等，接着2000年轉入PE投資，趁股市多輪熊市導致證券公司破產危機而進軍證券公司……

而樹大招風，因為山東魯能、太平洋保險等一系列爭議交易，2012年至2013年肖建華陷入前所未有的公關危機——事實上，明天系向來是以強大的公關能力著稱的。當時，中國國內甚至海外鋪天蓋地的媒體報道洶湧而來，幕後操控股市收割收益、大搞裙帶關係等等指責讓他意識到境遇的轉變。

2013年4月15日，從不接受媒體採訪的肖建華突然出現在《21世紀經濟報道》的專訪中。在當時的對話中，肖建華思路清晰、機智應對，並試圖澄清當時對他的一系列負面評價。

但這一切無改明天系的處境。事實上，同德隆系、湧金系不同的是，北京對金融整頓展現出越來越強硬的姿態。

肖建華曾說過，今天中國的產業結構狀況很像摩根時代的美國，即各行各業都呈現出「小、散、亂、弱」的局面，廠商林立，惡性競爭，市場秩序混亂。外界認為肖建華的榜樣就是J•P•摩根（J. P. Morgan），至少認為肖建華和他的明天系是有這種理想化情結的——不能從政改變現實，那下海能改變中國市場秩序嗎？

但外界顯然還是沒有看懂肖建華。如果他是一個如此理想化的人物，他也許就不會放棄原來的初衷。他已經給出了答案，聰明的投資者，目的是賺錢，而非只求控制，「摩根和洛克菲勒（John Davison Rockefeller）的生活都很艱辛，摩根後來基本是被美國國會聽證氣死的，我只想做一個投資者，很真實的投資者。」