中國要求關閉美駐成都總領館　官媒：美方挑釁在先，中方無奈反制

美國早前突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館後，中國外交部在周五（24日）上午宣布，已通知美國駐華使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該館停止一切業務和活動提出具體要求。 官媒《新華社》隨後發表評論文章，強調此舉是中國的反制措施，是美國霸凌挑釁在先，中國被逼無奈反制在後，責任完全在美國，同時「此舉只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民」

美國早前突然要求中國關閉駐侯斯頓總領事館。（美聯社）

文章指，美國蠻橫要求中國閉館之舉，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，是美國對中國單方面發起的又一次政治挑釁，是對中美關係的蓄意破壞。文章又稱，美國國務院的解釋是為了保護美國知識產權和美國人的個人私隱，「這說法完全站不住腳，此舉完全出於政治目的。」

文章又稱，近期美國在中美關系上挑起事端已到了歇斯底里的地步，今次美國單方面限時關閉中國駐侯斯頓總領事館，則是美國對中國採取的前所未有的升級行動，中國不得不採取反制措施。

文章認為，美國在外交上打「中國牌」出於兩個目的，一是其國內抗疫不力、問題多多，各類社會矛盾激化，想方設法通過「甩鍋」轉移目標、轉嫁矛盾；二是通過污名化、政治化、標簽化手段抹黑中國，以提高不斷下滑的民調支持率。文章稱，美國方無端關閉中國駐侯斯頓總領事館，不僅令中國人民憤慨，也讓國際社會看清美國霸凌的真面目。

文章指，美國打「中國牌」，其中一個目的是美國國內抗疫不力、問題多多，各類社會矛盾激化，故要想方設法通過「甩鍋」轉移目標、轉嫁矛盾。（美聯社）

文章在最後強調，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中國政府和人民一貫高度重視中美關係，主張中美人民友好相處，摒棄仇視和對立。中國被迫採取反制措施，是對美國無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例，「此舉只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民」。文章稱，中美合則雙贏，鬥則雙輸，希望美國能認清形勢，及早懸崖勒馬，避免中美關係進一步惡化。

（新華社）