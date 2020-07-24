【中美領事館風波】中方反制　為何選擇關閉美駐成都總領館？

7月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。此舉是中方針對美當局日前突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館的反制措施。中國外交部發言人汪文斌當日下午表示，美國駐成都總領事館有關人員從事與身份不符的活動，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明，外交是講對等的。 從成立時間看，美國駐成都總領事館是「最年輕」的美國駐華使領館。專家表示，中國此次要求美國關閉駐成都總領事館，可能有削弱美國在中國西部活動能力等方面的考量。

+ 3 + 2

目前，美國在中國內地設有1個大使館和以及駐成都、廣州、上海、瀋陽、武漢5個總領館。除此之外，美國在中國還有駐港澳總領事館，不過這間總領事館並不隸屬於美國駐華大使館，而是直接向美國國務院彙報，並可獨立行使職權、參與制定對華政策。

據了解，美國駐成都總領事館共有200餘名員工，設有政治處、經濟處、簽證處、新聞文化處，農業貿易處、商務處、行政處和安全處等多個部門。美國在成都領事區由四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區及重慶直轄市組成。

至於為何此次選擇要求美國關閉駐成都總領事館，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯對媒體表示，中國方面應該主要有兩方面考量：一是美國駐成都總領館領區包括西藏，該總領館對於西藏事務以及西部地區的軍事部署尤為關注，關閉總領館將削弱美方在這方面開展活動的能力；再者從中方角度看，相較於駐上海、駐廣州總領館等，關閉駐成都總領館對我方在中美經貿活動和交流中的影響整體較少。

值得一提的是，2012年2月6日，時任重慶市公安局局長王立軍曾躲入成都的美國總領事館，要求與美方人員會面，不過最終離開。美國駐成都總領事館也因此聲名大噪。

從建館時間來看，美國駐成都總領事館於1985年10月16日建館，是美國在中國設立的第四個總領事館。1985年10月，時任美國副總統喬治·布殊和夫人專程到成都，在錦江賓館為美國駐成都總領事館開館。1993年8月2日，總領館由錦江賓館遷入位於領事館路4號的現館舍。

1985年10月，時任美國副總統喬治·布殊和夫人專程到成都，在錦江賓館為美國駐成都總領事館開館。（網絡圖片）

成都總領事館也是美國在中國「最年輕」的總領館，其他領事館的歷史都可以追溯到清朝末年：

美國駐廣州總領事館于1979年8月31日正式開館，但早在十八世紀後期，美國就已在廣州設立了領事機構； 美國駐上海總領事館始建於1844年，1980年重新開館； 美國駐瀋陽總領事館于1904年開館，1984年重新開館； 1861年，美國在武漢的漢口設有總領事館，2008年重新開館； 美國駐港澳總領事館則是在1843年就已經建立。

現任美國駐成都總領事林傑偉（Jim Mullinax）於2017年8月就任，曾擔任美國駐印尼雅加達大使館經濟領事，東亞及太平洋地區經濟政策辦公室代理主任等職務。林傑偉的妻子莊祖宜還是一位台灣美食作家。

林傑偉（Jim Mullinax）和妻子莊祖宜。（莊祖宜facebook）

莊祖宜7月1日曾發微博表示，她在2月1日收到通知，美國政府要求外交人員眷屬必須立刻返美。莊祖宜2月3日因此先帶著孩子從成都撤返美國，林傑偉繼續留守成都總領館，一家人分離迄今。

莊祖宜發文顯示，林傑偉的任期到7月結束，將派回華盛頓。但她在21日Facebook發文說：「本來興高采烈的期待這個週末終於能全家團聚，結果昨天接到大使的電話，說需要Jim繼續待下去，說不準多久，要我多擔待。孩子一個大哭，一個生氣砸東西，而我們憤怒和失望又有什麼用呢？」

（綜合報導）