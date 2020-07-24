中美領事館風波｜中美互相關閉一個領館　環時：美國「戰損」更大

美國要求中國關閉駐侯斯頓總領事館後，中國外交部在周五（24日）上午宣布，已通知美國駐華大使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該館停止一切業務和活動提出具體要求。 至此中美兩國各要關閉一個在對方國內的總領事館。《環球時報》引述專家分析，相比中國駐侯斯頓總領事館的業務主要集中在領事服務方面，美國的「戰損」更大，美國駐成都總領事館的業務有更強的戰略意義。

報道指，中國駐侯斯頓總領事館於1979年設立，是中國在美國最早設立的總領事館，領區為美國東南地區八州及一個聯邦領地，分別為德克薩斯州、俄克拉荷馬州、路易斯安那州、阿肯色州、密西西比州、亞拉巴馬州、佐治亞州、佛羅里達州和及波多黎各。至於美國駐成都總領事館則是在1985年設立，領區為中國西南地區，涉及四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區及重慶市。

外交學院國際關係研究所教授李海東受訪時稱，中國駐侯斯頓總領事館的業務，主要是服務移民到德克薩斯的大量華人華僑，其他業務遠不能與紐約、三藩市等地的總領事館相比。尤其在全球新型冠狀病毒肺炎疫情尚未結束之際，簽證等領事需求較以往明顯降低。

李海東指，但美國駐成都總領館的業務範圍雖然區域有限，但有涉及西藏和中國西南的少數民族地區，有較強的戰略安全性質。李海東表示，近年來很多關於西藏與西南少數民族地區的資訊資料，均由美國駐成都總領館通過其管道收集，「如未來美國加大在中國境內推動『顏色革命』的力度，也更容易在該區域為中國製造麻煩」。報道並引述不願透露姓名的中美關係專家稱，近年來美國長期利用其駐成都總領事館，干涉中國西藏內部事務及進行滲透，對當地的穩定帶來負面影響。

大批公安在成都總領事館外戒備。請點擊大圖。

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另一方面，環時指出中國駐侯斯頓總領事館及美國駐成都總領事館的領區有相似性，兩地都有較多高科技企業。侯斯頓附近區域分布有較多航天航空及醫藥企業，高校及高科技企業亦較多，例如美國太空總署的任務控制總部約翰遜太空中心就位於侯斯頓所在的德克薩斯州。至於四川則有較多軍工企業，中國的核武器研製單位中國工程物理研究院、有「中國核動力工程的搖籃」之稱的中國核動力研究設計院，以及西昌衛星發射中心均在四川。

西昌衛星發射中心位於四川省，是中國駐成都總領事館的領區範圍。（中新社）

四川和德克薩斯州都有較多中美民間企業存在，但報道引述專家意見指，當地總領事館關閉並不意味該些民間企業不能正常運作，更不意味該區域的中美經貿往來會中止，「不過一些企業和人員在手續上會更麻煩一些」。

報道又稱，對於中美兩國的「戰損」，中國網民認為還存在很多「軟指標」。例如美國領事工作人員將就此告別成都的火鍋或川菜，「你關我領館，我斷你在成都吃好吃的路，精準打擊」，又或者告別可愛的大熊貓。至於在侯斯頓的華人，報道稱中國網民有提及到德克薩斯州有大量月子中心，恐怕會有不少的經濟損失。

（綜合報道）