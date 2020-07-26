【新冠疫情】孫春蘭三度出山督戰　烏魯木齊疫情源頭在哪裏？

中國國務院副總理孫春蘭7月23日至25日又出現在新疆督戰新冠肺炎（COVID-19）疫情防控。在此之前，孫春蘭率領的中央指導組不斷扮演着「撲火」者角色，先是湖北，然後是黑龍江。如今，孫春蘭的出現，透露了烏魯木齊疫情的嚴重性。

自7月15日新疆首府烏魯木齊市天山區爆發疫情，結束新疆長達近5個月的無新增局面後，外界對於烏魯木齊市乃至新疆會否成為下一個「北京」充滿疑慮。事實上，7月15日至25日，新疆在過去的11天內已累計確診137例（危重症2例、重症14例），其中烏魯木齊市135例，新疆生產建設兵團1例，喀什也出現了一例來自烏魯木齊的輸入型病例。

目前，這一數字仍然在逐日增加。7月25日烏魯木齊單日猛增22例確診病例。

在北京疫情剛剛趨於穩定，烏魯木齊因何突然成為再度引爆疫情的中心呢？風險源頭究竟在哪裏？誰是引起這場亂局的「兇手」？

答案不外乎兩種：區內未發現的源頭和外來輸入型病源。然而，事實上，對於這兩者，連武漢和北京至今都無法在溯源上尋找到突破，更別說剛剛開始蔓延並顯現傳染效應的烏魯木齊了。

對於前者，新疆曾在過去將近5個月的時間內沒有出現病例，也就是說，應該可以據此推斷，新冠病毒應該不會在失去人體寄居的情況下存活如此長時間。

那麼，答案似乎只有另外一種可能了，即輸入型病源。

不過，7月20日，新疆官方否認了烏魯木齊新冠疫情是由首例女患者從哈薩克斯坦入境未經核酸檢測和隔離措施而引起的傳言，並稱未發現此次烏魯木齊新發疫情首例指證病例在發病前有過境外旅居史，且2020年以來所有確診病例和無症狀感染者均無境外旅居史。

也即是說，由國外入境的新冠病毒（COVID-19）感染者引發這場疫情爆發的可能性應該也不太可能，除非新疆在執行入境人員防疫政策上有漏洞。

7月19日，新疆烏魯木齊市天山區康泰苑社區，醫護人員為該社區2000多居民進行免費核酸檢測。（中新社）

事實上，地處亞洲腹心地帶的新疆邊境線長達5,600公里左右，與蒙古、俄羅斯、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等多國擁有眾多陸上和空中交通通道，人員貨物來往密切。包括中歐班列途徑的阿拉山口在內，新疆對外交通其實一直在開放。

但是，整體而言，除俄羅斯、巴基斯坦、印度疫情較為嚴重外，其他各國整體疫情並不嚴重，而且臨近邊界線地帶人口密度較小，不具備大規模擴散的條件。

比如，蒙古國公布了不到300例確診病例，迄今無一人死亡。俄羅斯方面，已經在放鬆管控措施，甚至莫斯科在6月份就不再強制人們在戶外佩戴口罩。印度與新疆的聯繫更是不密切。

新疆疫情反彈後民眾擔憂家中物資不足，紛紛前往超市搶購：

+ 7 + 6 + 5

那麼，接下來輸入型風險只能有兩種可能，其一外省區新冠病毒攜帶者入疆導致，直到目前新疆官方沒有排除這種可能。事實上，3月份新疆與內地其他省份交通和區內的交通早已全部恢復，尤其是疆內旅遊業3月12日全面恢復。隨後，新疆對外交通聯繫也全面恢復。這是否為新冠肺炎輸入創造了機會？

事實上，值得注意的是，第一例通報的新疆籍感染者出現在浙江。7月16日早晨，浙江省衛健委通報，浙江省15日新增無症狀感染者1例，由新疆輸入。這位50歲的庫某某戶籍是新疆烏魯木齊人，在紹興經商。7月10日乘航班由烏魯木齊至蕭山機場後，由朋友自駕接回紹興。7月14日接到新疆當地疾控中心通知要求進行核酸檢測；7月15日自駕前往紹興市人民醫院採樣檢測。

但是，這隻能推斷該無症狀感染者可能早已在烏魯木齊便已經接觸並感染病毒。

全國多地派出醫療隊幫助新疆高效開展核酸檢測。（新華社）

另外的可能，與武漢華南海鮮市場、北京新發地市場，甚至與剛剛曝光但不確定的遼寧大連海產品加工企業環境污染類似。其中，目前無法確定北京新發地聚集性疫情的確切來源，但是環境受到境外輸入病毒感染幾乎是確定的。

那麼，對於烏魯木齊來說，海鮮產品污染究竟是如何產生的呢？

事實上，此次爆發疫情的烏魯木齊天山區、沙依巴克區、水磨溝區等也存在着多個海鮮市場。儘管新疆距離海洋遙遠，但是當地漢族人對海鮮的需求量頗為驚人，而這些海鮮除來自中國沿海海鮮產區外，相當一部分來自印度洋海域。2019年中國官方媒體發表報道稱，新疆的「菜籃子」升級，其中的變化之一就是海鮮產品登堂入室，「社區生鮮店買海鮮還能當場做成菜」。

巨大的消費需求意味着要滿足物流、倉儲等硬件設施建設，尤其是新疆海鮮產品消費要大量依靠冷鏈運輸。中國行業雜誌《中國儲運》2019年曾刊文《新疆生鮮產品冷鏈物流存在的問題與對策》，稱自2008年開始，冷鏈物流行業才進入了快速發展期。經過10年的發展，新疆的冷鏈物流業已經初具雛形。截至2016年底，新疆冷藏、冷凍庫容量約210萬噸，189個農產品批發市場中有68個建設了配套冷庫，冷鏈物流企業9家，其中全國百強冷鏈物流業企業1家。

而按照新疆的規劃，2022年全區初步建成全程控温、標準規範、運行高效、安全綠色的冷鏈物流服務體系。

2020年7月份，中國交通運輸部《關於新疆維吾爾自治區開展交通運輸高水平對外開放等交通強國建設試點工作的意見》曾明確提出要完善冷鏈物流基地、開行冷鏈班列。

同月，山東省2020年援疆重點項目——10萬噸農副產品加工儲備及冷鏈物流基地在喀什地區疏勒縣開工建設。採招網2月份曾發佈招標公吿，新疆投資約42,500萬元倉儲冷鏈物流基地建設項目。

新冠病毒的再次爆發是否由貨物在冷鏈運輸過程中遭到污染引起，目前不得而知。但是，現實疫情的發展可以說完全支撐這一推斷。在北京和新疆疫情期間，多個批次的厄瓜多爾白蝦被中國海關檢測出新冠病毒污染。