新冠肺炎｜武漢病毒所石正麗稱疫情前未研究該病毒　促特朗普道歉

新冠肺炎疫情爆發後，中科院武漢病毒所研究員石正麗一度備受爭議，美國總統特朗普更曾指控病毒源於她的實驗室。甚少公開回應質疑的石正麗，近日接受《科學》雜誌訪問，稱在疫情前從未接觸或研究過新冠病毒，亦不知該病毒存在，「特朗普欠我們一個道歉」。

實驗室未發生病原體洩漏

石正麗7月15日透過電郵回答了《科學》提出的18個問題，後又回答2個補充問題。她表示，特朗普的指控完全違背事實，「危害和影響了我們的學術工作和個人生活。他欠我們一個道歉」。她還說，實驗室所有員工和學生血清檢測顯示，無一人感染蝙蝠SARSr-CoV或新冠病毒，且迄今為止，其實驗室未發生病原體洩漏或人員感染事故，員工和學生都是「零感染」。

2004年，廣西的一個山洞外，石正麗採集一隻果蝠的血樣後將其放生。（資料圖片）

石正麗說，去年12月30日首次收到新冠病毒的臨床樣本，當時稱為「病因不明的肺炎樣本」，後與國內其他機構進行快速、平行的研究，鑑定出病原體。她強調，世界各地的科學家壓倒性地得出結論，新冠病毒是自然產生，而非來自任何機構，特朗普的說法完全違背事實，「危害和影響了我們的學術工作和個人生活，他欠我們一個道歉」。

她表示，病毒源頭很可能起源於蝙蝠，可能已在1或多個中間宿主發生進化，適應人類，最終在人類間傳播。她稱，其團隊在湖北追蹤蝙蝠病毒多年，並未發現與新冠病毒密切相關的冠狀病毒，認為新冠病毒從蝙蝠到人類的跨物種傳播並非發生在武漢或湖北，她又否認「零號病人」在雲南普洱市墨江縣通關鎮的蝙蝠洞附近礦區感染。

石正麗稱，疫情前從未研究過新冠病毒。（資料圖片）

稱美方終止研究資金「荒謬」

談及出現多個早期個案的武漢華南海鮮市場，石正麗說，在街市中的閘門把手、地面、污水等環境樣品中檢測到新冠病毒，而在冷凍動物樣品及湖北其他地方養殖場動物樣本未檢測到病毒。

今年4月24日，美國國立衛生研究院（NIH）在白宮的授意下決定取消對位於紐約市的生態健康聯盟的撥款，其中包括武漢病毒研究所的蝙蝠病毒研究。石正麗在此次訪問中，對此表示尤為失望：「我們不理解美國NIH終止對我們合作項目的資金支持，我們認為這絕對是荒謬的。」

報道稱，《科學》與其他國家的幾位主要研究人員分享了石正麗的全部回答，佐治城大學（Georgetown University）傳染病專家丹尼爾·盧西（Daniel Lucey）認為「這是一個重大貢獻」、「有很多新的事實我以前並不知道」。他並表示，「從她那裏直接聽到這些，真是令人興奮。」

（《科學》）