【中美角力】胡錫進：美國暴政濫權危害美人民　野蠻性近乎失控

美國國務卿蓬佩奧上周四（23日）發表演講，當中呼籲「自由世界」戰勝中共化身的中國「新暴政」。對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進今日（26日）在微博撰文稱，美國政府才是暴政，其濫用權力危害美國人民，現任美國政府暴政的野蠻性近乎走向失控。

胡錫進稱，暴政這個詞在西方歷史上早已有之，「指的是君主不為共同體利益使用權力，貴族僭主並為私利謀政，底層百姓也受到惡意煽動」。他認為，美國政府才是西方早年思想家們所批判的暴政，在國內外濫用美國法律和國家實力賦予的權力，鑽法律漏洞，幹了大量危害美國人民和全世界的事。

▼ 圖輯｜美國務卿蓬佩奧談「對華政策」直指中共 媒體：新鐵幕演講（按圖放大）

文章稱，現任美國政府嚴重誤判疫情的危險，拒絕採取強有力防控措施，從而眼睜睜看着美國一步步被疫情吞沒，成為第一大淪陷國。如果美國是一個真正民主的國家，確實權為民所用，新冠病毒再厲害，也不至於走到今天這一步，但美國暴政應對危機的反應不是尋找解決問題的有效辦法，而是全政府動員起來製造針對中國和世衛組織的謊言，對外「甩鍋」。

文章進一步指，美國政府撒這些彌天大謊，目的就是為自己脫責，幫助今天的執政團隊在延續錯誤路線的情況下幾個月之後贏得競選連任。「如此赤裸裸地把一個政治集團延續執政的私利置於全體美國人民的健康利益之上，以欺騙手段來開展這樣的操作，這難道不是暴政的典型特徵嗎？」

▼ 圖輯｜美國新冠肺炎疫情仍然嚴峻（按圖放大）

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文章分析，「這樣的暴政為何能在美國混得下去呢？它有兩大奧秘」。其一，特朗普政府是公認的民粹主義政府，它的執政基礎是美國中下層白人。其二，美國現政府全力動員美國加上西方國家與中國對抗，進一步搞暈了很多美國人的是非觀。「為了這個小集團能夠再幹4年，他們不惜毀掉大國在這個充滿挑戰世界上的應有合作，直至要把新冷戰搬回來。如此自私、凶狠的政治手腕除了在暴政之下能夠使得出來，難道它們是為人民謀福祉的政權可以自甘墮落去使用的嗎？」

文章最後稱，中國共產黨政府真正把人民福祉放在執政的中心位置，無論是經濟發展、防疫、反腐都有成效，「這樣的國家和這樣的政府，何言暴政？」而公然謀私的美國政府，表面上有西式民主的所有工具和程序，但卻沒有為阻止政府胡作非為發揮作用，「如果不是典型的現代暴政，試問，它又是甚麼呢？」

（胡錫進微博）