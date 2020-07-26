【南海博弈】解放軍雷州半島海域實彈演習　美三軍機再飛南海

南海局勢持續緊張，美軍近段時間多次派軍機飛赴南海上空，解放軍於7月25日至8月2日在雷州半島以西海域組織實彈打靶。 但在25日（上周六），美國海軍又派出兩架反潛機朝南海巡航；美國空軍一架加油機也飛往南海深處。

美國海軍派出兩架反潛機朝南海巡航，一架加油機也飛往南海深處。（點圖放大）：

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計畫」平台（SCS Probing Initiative）25日在Twitter發布消息稱，美軍當天分別派出一架P-3C反潛機與一架P-8A反潛機飛往南海巡航。此外，平台並稱，美國空軍一架KC-135T加油機也飛往南海深處，可能是為其他未被平台識別的美國軍機進行補給。

圖為美國P-3C反潛機。（網絡圖片）

近期美軍頻繁派遣軍機進入南海，截至25日，美國軍機已連續11天途經巴士海峽航向南海巡邏或是飛往廣東沿岸進行抵近偵察。

解放軍於7月25日至8月2日在雷州半島以西海域組織實彈打靶，封海公告指，在7月25日-27日，火力將覆蓋黃色海域；7月28日-8月2日，火力將覆蓋綠色海域。（網上圖片）

對於美軍艦機的抵近偵察行為，中國國防部新聞發言人吳謙6月曾表示，當前的東海、南海局勢總體是穩定的，作為域外國家的美國卻打著所謂「航行自由」的幌子，派軍用艦機來東海、南海挑釁，對中方實施高頻度抵近偵察，舉行針對性極強的軍事演習，嚴重危害地區國家的主權與安全利益，嚴重破壞本地區的和平穩定。

（綜合報道）