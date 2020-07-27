中美領事館風波｜胡錫進：美成都領館對中國僱員補償不足很不應該

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中國外交部表示，今日上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。

官媒《環球時報》總編胡錫進隨後發微博表示，該領館有一批中國籍僱員，美方突然解僱他們，應當依法依承諾補償，但美方給予其中一些人的補償不足，令他們不滿，這很不應該。

圖為7月26日晚，工作人員拆除美國駐成都總領事館標誌。（Getty）

早前報道，因應美國關閉中國駐侯斯頓總領事館，中國外交部24日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。美國駐成都總領事館遷離要求在7月27日早上10時屆滿，美國國旗已從領事館上降下，職員陸續攜同行李離開。

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胡錫進表示，中美互關領館是美方挑起的，中美關係惡化會讓兩邊都有一些人失去工作，這很讓人遺憾。美駐成都總領館是美國政府機構，在遣散當地僱員時理應善待他們，展現美國政府的人文關懷和他們對外派機構駐在國勞動法的遵守，同時也要信守之前對那些僱員的承諾。

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他表示，那些僱員雖是中國人，但他們長期服務於美國外交機構，對美方做了貢獻。現在突然失去工作，他們有權利獲得應有補償，畢竟這個僱主是富裕的美國政府，而非一個資不抵債的破產戶。「美駐成都總領館這就走了，別帶着欠當地僱員補償金的名聲走，給當地留個好印象吧。」

（胡錫進微博）

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