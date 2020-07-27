中美互關領館關係「極速墜落」　胡錫進再呼籲中國應多製造核彈

在中美互相要求關閉對方的總領館後，兩國之間的較量正式從經貿、科技、媒體等領域延伸至外交領域。對於「自由落體一般下墜」的中美關係，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進再次呼籲，中國應造出更多核彈頭，以防止美國對中國的軍事冒險。

7月26日，胡錫進在個人微博中寫道，「看看中美關係當前自由落體一般下墜的樣子吧」。很顯然，他認為美國要求中國關閉駐休斯敦總領館，和中國要求關閉美國駐成都總領館的行為真切地表明中美關係的糟糕程度。

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近來，中國網絡有聲音認為，只要美國現任總統特朗普（Donald Trump）輸掉11月份的大選，中美關係就能峯迴路轉。對此，胡錫進稱「別天真，別指望大選後，華盛頓對北京的態度有可能出現重大好轉」，強調中國必須做好應對下一步美國更為極端對華冒險的準備。

胡錫進呼籲，「抓緊把足以震懾美國瘋子的更多核導彈造出來吧，要只爭朝夕」，「中國擁有更強大的核武庫是把美國的囂張態度壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，別的都不太管用」。

胡錫進近來熱衷炒作中國應該增加核武庫，引發巨大爭議。（VCG）

這位衝在「抗美」第一線的資深媒體人說，北京重視中美關係，但隨着美國步步緊逼，是不能排除中美在南海、台海擦槍走火的可能性的。到時候將形成中美的意志比拼，足夠的核武器是中國意志不可缺少的支柱。中國近期多名專家亦呼籲警惕美國可能突襲南海的中國島礁。

胡錫進說，「中國其實每天都在戰略層面使用着核武器，包括今天，中國的核武器在默默參與美國接下來對中國冒險到什麼程度的態度塑造」，「我們需要更多件數的核武器，讓美國的地緣政治狂人們保持清醒。」

胡錫進最後強調，「中國的核政策一直很低調，至今也是。不過，在美國步步緊逼的時候，中國的國家安全面臨了空前的挑戰。中國增加核武庫，是被迫的，國際上很多人是能理解的。中國切不可自縛手腳，鑄下大錯。」

胡錫進實際上早在今年5月8日就曾呼籲過，中國需要在較短的時間裏將核彈頭數量擴大到千枚的水平，包括至少要有100枚東風-41戰略核導彈。以此來抑制美國的戰略野心和對華衝動。在5月9日的解釋中，胡錫進強調，今天中國已被美國確定為頭號戰略競爭對手，美國有可能舉全部力量壓制中國。

7月8日，中國外交部軍控司司長傅聰援引瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所及美國科學家聯盟等智庫統計，美國目前約有5,800枚核彈頭，相當於中國核彈頭數量的20倍。這與外界猜測中國擁有250枚至300枚核彈頭的說法較為一致。

在2019年7月公布的權威《新時代的中國國防》白皮書中，中國最新核戰略是：中國始終奉行在任何時候和任何情況下都不首先使用核武器、無條件不對無核武器國家和無核武器地區使用或威脅使用核武器的核政策，主張最終全面禁止和徹底銷燬核武器，不會與任何國家進行核軍備競賽，始終把自身核力量維持在國家安全需要的最低水平。中國堅持自衛防禦核戰略，目的是遏制他國對中國使用或威脅使用核武器，確保國家戰略安全。

對於中國的核戰略，中國人民大學吳日強副教授認為，中國核反擊能力既不同於美俄之間的「相互確保摧毀」，也非英法等中等核國家的「最小威懾」，而是基於一種「模糊報復」戰略，中國雖有能力在遭受強敵核打擊後實施核反擊，但效果具有很大不確定性，戰略核能力水平相對有限。

吳日強等研究者此前對2025年中國對美實施核反擊場景進行模擬，裝備包括東風-5A/B、東風-31AG、東風-41洲際核導彈和巨浪-2潛射核導彈，但鑑於美國偵察打擊和防禦能力提升，在日常值班狀態下發射一枚核導彈成功反擊的可能性為40%，作戰狀態下反擊成功可能性為92%。

不過，吳日強的文章認為，中國領導人對核力量總體還是滿意的，這主要是因為中國領導人認為核武器只是威懾工具，而非真的要在戰爭中使用。而美國基本上不可能冒着被核反擊後一座城市毀滅的風險，對中國實施核打擊。基於此，中國核武器「模糊報復」戰略一定程度上也能起到與「相互確保摧毀」和「最小威懾」相似的效果。