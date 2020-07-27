內地洪災｜秦淮河大堤被揭挖空建餐廳　官方連夜拆除部分設施

內地南方地區持續暴雨致長江中下游流域出現嚴重洪災，其中在江蘇南京，長江支流秦淮河水位居高不下，部分地區水浸，當地一度啟動防汛一級應急響應。 惟據內媒早前報道，當地竟有多間高檔酒吧、餐廳開設在江寧區的秦淮河楊家圩大堤內部，不僅沒有規劃許可，更涉嫌違反多項水利法規，對大堤安全造成隱患。 26日（周日）晚上，南京官方對違建的門窗、裝修設施、磚砌牆體等進行拆除。

南京官方對違建的部分設施進行拆除（點圖放大）：

內媒《澎湃新聞》27日報道指，目前相關違規的餐廳、酒吧等已經停業、清退。南京官方連夜拆除違建的部分設施，但為避免可能對秦淮河大堤造成沉降、位移等影響，建築的混凝土框架暫時保留，待專業人員評估後再予以處置。

秦淮河楊家圩大堤外的親水步道及配套設施近日被洪水淹沒。（中國之聲）

報道又指，楊家圩位於南京市東南部江寧區秦淮河風光帶，群眾反映的違建餐廳、酒吧就在楊家圩市民公園、秦淮河大堤下。

2011年開始，為了打造東山副城核心區，改善楊家圩一帶環境面貌，南京江寧城市建設集團實施了楊家圩片區景觀綠化工程。但該工程僅辦理了立項，而未辦理規劃、國土、水利等相關部門的審批手續。2012年，江寧城建集團又對原4.5米寬的堤防進行拓寬，在原堤防堤腳處用混凝土澆築防滲牆，並依靠防滲牆建了5間總面積約4500平方米的管理用房。

由於楊家圩市民公園內沒有商業配套設施，2013年，江寧城建集團對4間管理用房（約3500平方米）進行招租從事餐飲經營，並相繼與5位業主簽訂了租賃協議。

涉事餐廳深入大堤內部。（中國之聲）

江寧城建集團原計劃將上述房屋作為景觀綠化工程的配套用房補辦相關手續，後因該建築位於河道管理範圍，無法辦理土地及規劃手續，形成違規建築事實，江寧城建集團遂於2018年5月啟動商戶清退工作，但「個別經營戶在清退過程中提出賠償訴求，一些不合理訴求未能得到滿足」。

報道又指，早在2014年，南京本地媒體就報道過江寧城建集團無相關審批手續建房並出租經營的情況。而江寧城建集團承諾將「責令施工隊暫停施工，等相關手續完善以後再重新開工」，但實際沒有認真整改。

部分餐廳最深處更達大堤中線。（中國之聲）

相關報道曝光後，在本月25日，水利部有關負責做出批示，要求相關司局迅速組織查明情況，依法依規進行處理。中央紀委國家監委駐水利部紀檢監察組與河湖管理司進行聯繫，提出相關意見建議。河湖管理司立即派人趕赴南京調查核實有關情況。同時，江寧區紀委監委已介入調查。

南京市規劃和自然資源局江寧分局表明這些餐廳並沒有獲得審批。（中國之聲）

（《澎湃新聞》）