中美領事館風波｜環球網：美國犯四大戰略誤判　佔不到甚麼便宜

中美領事館風波延燒，中方反制美國關閉中國駐侯斯頓總領事館，今日（27日）上午10時，按照中方要求，美國駐成都總領館閉館。中方主管部門隨後從正門進入，實行接管。 官媒《環球網》昨日（26日）晚間刊登一篇評論，指美國「一系列有失君子風度，有喪美國國格與人格的對華挑釁舉動」既震驚了中國，又驚詫了世界，還引起美國國內不少非議，再犯頂級戰略錯誤，佔不到甚麼便宜。

文章稱，美國關閉中國駐侯斯敦總領事館，國務卿蓬佩奧發表充滿誣衊、謊言和仇視的對華政策演講。如果美國是在對中國發動一場新冷戰，將是美國在錯誤的時間針對錯誤的對象進行的錯誤挑釁。這將是美國又一次頂級戰略錯誤，難以實現搞垮中國的目標。

圖為7月23日美國國務卿蓬佩奧在加州尼克遜總統圖書館暨博物館發言，呼籲世界和中國人「改變中國共產黨」。（AP）

分析美國4大戰略誤判

文章指出，美國首先誤判了中國，中國對美政策是不挑戰、不衝突、不對抗，多協調多合作，互利共贏。美國要把中國這樣一個良民逼上梁山，是找錯了對象。其次誤判了中國共產黨和人民的關係，只有中共領導中國人民實現了民族獨立、人民解放、民生富裕和國家富強，中國的黨、政府和人民又在實現中華民族偉大復興的中國夢，黨和人民的血肉關係不是美國能離間。

文章續指，美國還誤判了中國與其他西方國家的關係。改革開放使中國與西方形成你中有我、我中有你、有錢大家一起賺的局面，西方需要「世界工廠」中國造的價廉物美的商品，也需要中國這個世界最大的消費市場，搞垮中國不符大多數西方國家利益。西方國家並非鐵板一塊，各有各的利益，並不願意被捆綁上美國的反華戰車。

圖為7月26日晚，工作人員拆除美國駐成都總領事館標誌。（Getty）

文章進一步指，美國還誤判了當今的世界，如今多數國家都希望抓住機遇、加快發展，沒有人喜歡整天打打殺殺，更不希望出現新冷戰或世界大戰。新冠肺炎再次表明，當今世界全球性挑戰愈來愈多，再強大的國家都難以獨自應對，霸主無奈病毒何，必須全世界聯手應對。中國是世界經濟發展的第一大發動機，第二大經濟體，與中國交好就是與機遇握手，與中國為敵就是與未來說拜拜。

文章分析，美國明知對中國的新冷戰不可為而為之，真正的目的是實現其地緣政治目標，繼續獨霸、獨有和獨享當今世界。美國為了維護自己的霸權就要犧牲中國主權獨立和領土完整，為了自身發展就不惜用貿易戰、科技戰、剪羊毛犧牲中國的發展權。中美關係史就是中國充滿對美友好合作願望而屢屢失望的歷史，也是美國不斷誤判中國而屢遭碰壁的歷史。

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文章發問，是讓世界充滿愛還是積累恨？是繼續完善國際秩序還是退回叢林法則？是繼續構建新型大國關係還是倒退到大國對抗的舊軌道？是構建人類命運共同體還是退回人吃人的矇昧時代？「美國作為當今世界的領頭羊和中美關係的主導方，在正確回答這些問題方面負有主要責任。可美國在冷戰後的近30年裏交出的答卷，美國人民不滿意，世界人民給差評。希望美國冷靜下來，好好反思，爭取答好事關美國國運、中美關係未來和世界命運的重要答卷。」

文章最後稱，中美之爭不是甚麼新冷戰，而是主權與霸權之爭、發展權與掠奪權之爭、進步與退步之爭、文明與野蠻之爭。美國要把蠻橫無理的要求強加到中國人民頭上，無論桌上桌下、場內場外都佔不到甚麼便宜。

（環球網）