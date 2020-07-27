內地戲院復工首周票房破億　內媒：是復活還是賠本賺吆喝？

內地戲院早前因疫情而關閉了超過半年。在內地戲院復工首周（7月20日到7月26日），總票房突破1.08億（人民幣，下同）。截至26日，內地有5100餘家戲院復工，復工率達45%。

內地戲院復工已逾一周（點圖放大）：

內媒報道指，26日（周日）內地總票房近3300萬元，達到了2019年、2018年同日票房的三分之一左右。首周綜合票房前三名分別為《怪醫D老篤》（內地譯《多力特的奇幻冒險》）、《誤殺》及《喋血戰士》，分別斬獲3616萬元、2313萬元、1925萬元票房。其中《怪醫D老篤》及《喋血戰士》均為荷里活電影，《誤殺》則為國產電影。

首周綜合票房首名是荷里活電影《怪醫D老篤》（內地譯《多力特的奇幻冒險》）。（網絡圖片）

在第二十三屆上海國際電影節上，阿里影業總裁李捷表示，他預測未來兩周票房有信心恢復到同期的2/3水平。再加上今年的國慶檔，將正式完成整個票房市場的復蘇。

內媒《界面新聞》27日的報道則以「電影復工首周票房破千萬，是『復活』還是賠本賺吆喝？」為題，指出在復工的這一周，戲院所面臨的一系列問題也逐漸凸顯出來。首先是被政策卡住的上座率與日排片：每場上座率規定不得超過30%，減少放映場次至正常時期的一半，導致戲院收益僅有過去的三分之一。有戲院經理指，「越大的影城越扛不了，因為固定的房租成本很高。」

內地戲院復工首天的盛況（點圖放大）：

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其次，禁止售賣食品、禁止播映超過2小時影片此類小規定也在不同程度上影響著戲院的營收。一方面，往日戲院配套售賣的小食足以撐起戲院20%的收益，現在淨靠票房收益並不能在短時間內實現回本。另一方面，禁止播映超過2小時影片的要求也是新片、大片難以定檔的「攔路虎」。製作成本高昂的影片是否會為搶先上映對影片進行修改，希望依舊渺茫。

報道又指，在這種情況下，部分質素欠佳的商業片很容易鑽到空子，以「敢為天下先」的宣傳噱頭把觀眾騙進戲院。對於整個電影產業生態來說，這些「賺快錢」的商業片無疑會在很大程度上影響觀眾的期待與信心。

（綜合報道）