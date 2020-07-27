殲-15艦載機首次完成夜間空中夥伴加油訓練　遠程作戰能力新突破

中國殲-15艦載機備受外界關注。最新消息顯示，殲-15於近日首次完成夜間空中夥伴加油訓練。解放軍海軍官方微博「人民海軍」7月27日（周一）稱，這標誌着中國航母艦載機部隊全天候遠程作戰能力又有新突破。

殲-15於近日首次完成夜間空中夥伴加油訓練（點圖放大）：

2019年3月19日，央視《軍事報道》首度公開殲-15艦載機實施夥伴加油。畫面顯示，兩架殲-15順利完成受油活動。

據資料，殲-15目前載油量高達9噸，而在實施夥伴加油後，可增加近3噸的燃油，可增加作戰半徑約300公里，能有效拓寬艦載機作戰範圍，延長滯空時間。

另外，《軍事報道》還提到，一名殲-15飛行員喊道「137」號艦載機。根據慣例，也就意味着殲-15（編號從100開始）至少出現有38架。遼寧艦目前配備24架殲-15，那麼餘下的這型艦載機應該是給首艘國產航母山東艦準備的。

殲-15艦載機是當前中國航母唯一的艦載機主力。（中國軍網）

山東艦作為中國自行設計的航母，經中共軍委批准，於2019年12月17日交付海軍，舷號為「17」。該航母不僅增加了機庫容積，分析指，山東艦至少可以搭載36架殲-15艦載機，相比遼寧艦，數量提升了50%。

據早前報道，對於中國新一代艦載機，解放軍正致力於訓練更多艦載機飛行員，未來勢必有更多殲-15、甚至新一代艦載機的部署需求。且按照中國軍事領域「生產一代、研製一代、預研一代」的步調，待日後解放軍揭曉更多艦載機進展時，更先進的武器早已在默默開發。