胡春華兼任「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」召集人

國務院副總理胡春華近期再有「新兼職」。7月27日，據國務院辦公廳（簡稱國辦）消息，兩個新的部際聯席會議制度相繼建立：一個是「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」，胡春華是這個會議的召集人。另一個則是公共法律服務體系建設部際聯席會議制度，召集人是中國司法部部長唐一軍。

根據國辦披露的消息，「國務院推進貿易高質量發展部際聯席會議」共有30個部門和單位組成，中國商務部為牽頭單位。

名單顯示，召集人是胡春華，副召集人分別是商務部部長鐘山、海關總署署長倪岳峰、國務院副秘書長高雨。

這個聯席會議的主要職能包括，統籌推進貿易高質量發展，研究審議相關工作方案和擬出台的重要政策；協調解決推進貿易高質量發展工作中遇到的重大問題；部署推進貿易高質量發展重點事項，督促檢查有關方案和政策落實情況；完成中共中央、中國國務院交辦的其他事項。

值得注意的是，這從胡春華近期的一些公開報道也可見一斑。

7月9日，「全國穩外貿穩外資工作電視電話會議」在北京召開，胡春華出席會議並要求，要穩住外貿外資基本盤，為經濟社會發展大局作出更加積極的貢獻；7月14日，胡春華又在浙江義烏主持召開了「部分重點省市穩外貿穩外資座談會」；7月25日，胡春華又去了江蘇連雲港，督導的是「穩外貿穩外資工作」。