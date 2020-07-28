胡錫進重申中國應增加核武器　造更多足以震懾美國野心家的核導彈

官媒《環球時報》總編輯胡錫進刊文，重申中國增加核武器的必要性，並強調「要抓緊把足以震懾美國地緣政治野心家們的更多核導彈造出來」。

胡錫進。（資料圖片）

胡錫進開首先指，中美關係持續惡化，華盛頓強化對中國的戰略打壓恐怕是一個大趨勢。中國必須保持底線思維，做好應對今後美國更為極端對華冒險的準備。

胡錫進表示，自己重申「中國需要在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水平」的主張，並稱「要抓緊把足以震懾美國地緣政治野心家們的更多核導彈造出來，要只爭朝夕」。他認為，中國擁有更強大的核武庫，是把「美國一些瘋子」的囂張氣焰壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，「別的都沒有這一條管用」。

他指出，中國不會放棄與美國協商解決各種問題的努力，其高度重視中美關係的態度不會變。但問題是不取決於中國，隨著美方步步緊逼，是不能排除中美在南海、台海擦槍走火的可能性的。到時候將形成中美的意志比拼，而擁有足夠的核武器是中方意志不可缺少的支柱。

胡錫進表示，中國擁有更強大的核武庫，是把「美國一些瘋子」的囂張氣焰壓制在一條安全線之下的最關鍵砝碼，「別的都沒有這一條管用」。圖為美國國務卿蓬佩奧（左），中國官方央視曾發文稱他是「人類公敵」。（路透社）

胡錫進又說，中國其實每天都在戰略層面使用著核武器，那些核武器在默默參與美國接下來對中國冒險到什麼程度的態度塑造。他自問自己熱愛和平，作為前軍人，也作為經歷過多場戰爭和動蕩的記者，深知和平的可貴。「主張中國擁有更多核武器，跟主張打核戰爭，這可是完全不同的事，大家能理解吧？中國軍力的強大，是我們不被脅迫、從而使和平永續的重要保障。」

他強調，中國的核政策一直很低調。不過在美國步步緊逼的時候，中國的國家安全面臨空前的挑戰。中國增加核武庫，是被迫的，國際上很多人是能理解的。中國切不可自縛手腳，鑄下大錯。

胡錫進稱，中國至少要有100枚東風-41戰略導彈（圖）。（新華社）

早前報道，胡錫進曾於今年5月在發文表示，為應對美國的戰略野心和對華衝動，中國應擴充核武庫，包括在較短的時間裡將核彈頭數量擴大到千枚的水準，並至少要有100枚東風-41戰略導彈。