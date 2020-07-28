【5G時代】華為：全球5G部署告一段落　下一步重點發展行業應用

華為周一（27日）舉行2020共贏未來全球線上峰會，華為輪值董事長郭平在開幕致辭指出，全球5G部署已告一段落，下一階段的重點是發展行業應用，釋放5G網絡紅利。

郭平在會上強調，華為作為一家ICT公司，有責任利用技術及產品解決方案，助社會及企業客戶對抗疫情。他指，華為以9大場景解決方案提供協助，包括醫院網絡建設、遙距會診、在線教育、政府和企業復工復產等。

其中5G技術更是不可或缺的一部分。他以武漢方艙醫院為例，由於醫院多以體育館、學校等臨時性場地，無法提供CT設備所需環境，僅能透過5G網絡，將醫院的CT影像直接與武漢協和醫院連接，協和醫院醫生就可為患者進行遠程閱片診斷。與傳統網絡相比，影像傳輸速度提升4倍，提升了診療效率。

郭平指出，5G部署已告一段落，下一階段的重點是發展行業應用。（新京報）

郭平又表示，截至今年6月份，全球81個運營商部署了5G商用網絡，覆蓋了大概佔全球GDP72%的國家和地區，包括歐洲、亞太的一些主要經濟體；目前全球5G用戶超過了9000萬，已部署了超過70萬個5G基站，預計到年底，將會超過150萬基站。他指出，全球5G部署已告一段落，下一階段的重點是發展行業應用，釋放5G網絡紅利。

郭平建議運營商應該以體驗為中心，把錢用在刀刃上，最大化現有網絡價值；充分利用現有的4G/FTTx網絡，並和新建的5G網絡進行整體協同和精准規劃；5G網絡部署優先熱點區域和重點行業應用的覆蓋。

（綜合報道）