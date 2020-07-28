台學者：中美將長期鬥爭　兩岸尚無危機控管機制須趨吉避凶

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月23日發表演說，呼籲呼籲盟友及中國民眾聯手改變中共的行為。此演講也被形容為中美「新冷戰」的「新鐵幕」。 淡江大學大陸所榮譽教授趙春山日前談及此事，他認為，中美關係必將是一場長期的鬥爭，這也勢必影響兩岸關係，兩岸目前沒有建立危機控管機制，故須避免「台灣問題」成為公牛面前的紅布。面對中美在台海可能擦槍走火的情況，兩岸更應謹言慎行，才能趨吉避凶。

趙春山於7月28日刊文指出，一般都從美國大選的角度看蓬佩奧這場演講，因為「反中」符合當前美國的主流民意，故蓬佩奧刻意在選前關鍵時刻，向美國選民展示，特朗普團隊有能力在不同層面，處理過去美中關係嚴重失衡的問題。

趙春山認為，蓬佩奧以蘇聯瓦解為例，認為歷史可以重演，但美國國力已今非昔比，中共也不是前蘇聯。（楊家鑫／多維新聞）

他表示，蓬佩奧以蘇聯瓦解為例，認為自由世界曾經戰勝暴政，歷史可以重演。但目前國際環境與冷戰時期大不相同，美國國力今非昔比，中共也不是前蘇聯，美國雖仍是世界唯一超強，但其軟硬實力已不足以讓其穩坐泰山；冷戰後聯盟體系的式微，也無法成為美國維持其領導地位的奧援，更何況，特朗普（Donald Trump）上台後的連串「退群」舉動顯示，他對多邊主義能夠發揮的集體安全功能，根本不屑一顧。

趙春山指，單靠民主不足以擊敗共黨政權。蘇聯的解體是內因大於外因，並不代表西方「和平演變戰略」的成功；然而，蓬佩奧對於「接觸」政策的反思是合理的，只是他在避免提及「圍堵」一詞的同時，也沒有說出「改變中國」的其他辦法。

趙春山表示，大陸外交部此次以「中國無意改變美國，美方亦改變不了中國」回應，但早在江澤民主政時，中共就已記取蘇聯失敗的教訓，大力推展「和平演變與反和平演變」的鬥爭，重點是加強中共的「絕對領導」。蓬佩奧演講可能造成的反效果是，讓中共更加強化對內控制，把「鞏固內部堡壘」視為當務之急，如此距離西方的期待也就更為遙遠了。

蓬佩奧演說時呼籲集結「理念相近」的國家，一同改變中國大陸。同時強調區別對待中國人民與中共。(AP)

他指出，接近美國大選，蓬佩奧的演說就像在公牛面前擺動的紅布，就等北京發怒。如果北京因此亂了方寸，那將產生特朗普選情的「效益極大化」；但無論選後由誰入主白宮，美國外交的反中旋律不會出現重大調整，中美關係必將是一場長期的鬥爭。中共不僅將加強精神武裝，也會做好物資準備。因為鬥爭不是空口說白話，是要付出代價的。

趙春山強調，中美關係影響兩岸關係。兩岸互不來往，讓美國扮演球員兼裁判的角色，這是咎由自取；兩岸沒有建立危機管控的機制，故須避免讓「台灣問題」成為公牛面前的紅布。面對中美在台海可能出現擦槍走火的情況，兩岸更應謹言慎行，才能趨吉避凶。

（綜合報導）