台國防部：將爭取明年參與明年環太平洋軍演　任觀察員

美國國會早前通過《2021財政年度國防授權法》（2021 NDAA）條文，條文中要求美國行政部門，邀請台灣參與環太平洋（RIMPAC）軍演。 台灣國防部今日（7月28日）正式回應，雖然未獲美方正式通知，但是台灣將積極爭取以「觀察員身份」參與軍演，此種身份為暫時不派台軍軍艦參與演習，而是先以人員交流、觀察為主，除了避免正式敏感問題外，也在實質上逐漸與國際交流。

根據《2021財政年度國防授權法》的規定，涉及台灣的條文共有第1258條以及第1259條等2條，第1258條重申《台灣關係法》（Taiwan Relations Act）以及美方對台「六項保證（Six Assurances）」，是台美關係的基礎，其實施與執行則應隨着政治、安全、經濟動態與情勢而有所調整。而第1259條條文，則建議美國行政機關邀請台灣參加環太平洋軍事演習，以及邀請台軍單位赴美軍歐文堡國家訓練中心（Fort Irwin & the National Trainiing Center, NTC）進行美台聯合訓練，擴大台軍在美受訓的可能。

台灣國防部首度表態，將爭取正式參與環太平洋演習（RIMPAC），先以作為觀察員正式參加為目標。（U.S.Navy）

並且，條文也建議美國政府依據《台灣旅行法》，增加美台高階將領交流、擴大軍事醫療與人道災難救助合作，此條文應該是指美國海軍的二艘醫療船安慰號（USNS Comfort）與慈悲號（USNS Mercy），有停靠台灣軍港的行動，以實質作為支持台美軍事交流。美軍醫療船與台灣海軍進行聯合救難操演的傳聞一直不斷，2017年一度傳出美台海軍將以醫療船為主角，在南太平洋所羅門群島外圍進行首度醫療演練，但是後續因為政治因素、以及所羅門與中國大陸建交，而並未實現。

事實上，參與以美國海軍為主導的環太平洋軍演，一直是台灣海、空軍的期望，此軍演象徵了以美國為中心的盟邦各國、展現與美軍聯合操演的能力以及各國軍事力量的一種對外表現。據瞭解，派遣觀察員參觀環太平洋軍演，台灣軍方歷年來私下都有派遣人員，以私人方式參與演練，主要是了解演習內容、程序、與各盟國相互交流等課目，比較像是外交聯誼行為，並未涉及太多軍事聯合項目，而此次的國防授權法規定，則建議台灣以正式身份參與環太平洋軍演。此次《國防授權法》，預料特朗普也會在短時間內簽署。

在《2021財政年度國防授權法》中，美國海軍二艘醫療船極可能在一年內，正式造訪台灣，為台美軍艦停泊的政治動作破冰。（U.S.Navy）

美國近期對台灣的防衛與安全政策，多有強烈建議，《2020財政年度國防授權法》要求美國國務院與國防部，必須要在去年底前提出關於台灣後備動員體系、訓練、經費維持效率等對台灣的軍事動員能力總體檢，此法案得到美國國務院和國防部的高度重視，體檢報吿指出台灣的後備動員能力相當差，且脱離現實，「無法訓練出合格步槍兵」等評價，曾經在台軍內部引起不滿。

此外，由於防衛態勢改變、以及美軍正在快速改變戰術戰法，故今年美軍依據國防授權法的要求，強硬要求台北方面對美提出高達10組的陸射型魚叉攻陸導彈，並且採購的魚叉導彈數量相當多。此軍購案在台灣內部引起爭議，但是美方明確指出，與其任由台灣採購高昂價格的單項明星武器，要在短時間內提升台灣的防衛打擊能力，採購足夠的攻陸導彈，是相對緊急的應急戰備方式。而蔡英文政府也隨即改變國防政策與態度，立刻買單美方提供的攻陸導彈清單。