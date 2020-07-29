【史海鉤沉】老布殊訪華　中美關係蜜月期落幕的前奏

1979年中美建交後，時任中國國務院副總理、中共實際上的最高領導人鄧小平訪美，與美國總統卡特（Jimmy Carter）舉行五次會談。此後中美之間的政治往來、經貿合作及文化交流迅速展開，兩國關係進入蜜月期，一直延續到1989年。

當時，中美關係堪稱一種同盟或準同盟關係。中美雙方有很密切的軍事、經濟合作，美國一些很高端的技術，包括衛星、導彈等技術都曾在這個時期轉讓給中國。美國對中國的改革開放給予很大的支持。中國也給美國的對華貿易、對華投資提供很多便利。中美之間所進行的文化交流活動令兩國人民都對對方的文化、藝術以及教育成就有了更深的認識。

鄧小平1979年訪美。（網絡圖片）

中美關係出現蜜月期的原因，主要是中美兩國聯合對抗共同的敵人蘇聯，中國的改革開放也為中美蜜月期提供了強大的動力。當時，中美高層頻繁互訪，鄧小平訪美后，美國副總統蒙代爾（Walter Mondale）、美國副總統老布殊（George Bush）、美國總統列根（Ronald Reagan）、美國總統老布殊先後訪華，中國國務院總理趙紫陽、中國國家主席李先念、中國全國人大委員長萬里先後訪美。

1989年1月，里根的副手老布殊宣誓就任美國總統。他在就職後僅一個月就到訪北京，這在美國曆任總統中絕無僅有，表明他對發展中美關係的重視。

當老布殊夫婦的車隊路過天安門時，老布殊停下車與市民招手與握手。老布殊還接受了中國官方中央電視台的採訪，通過電視屏幕直接向中國民眾講話。

老布殊夫婦在天安門廣場。（AP）

中國國家主席楊尚昆稱老布殊為「中國人民熟悉的老朋友」，希望中美關係在前十年的基礎上得到更大的發展。而在中美建交前就擔任美國駐華聯絡處主任，後來在任副總統期間又兩次訪華的老布殊將這次訪問設計成探親之旅，他對楊尚昆表示「讓我們繼續協作，一起栽樹，這樣我們和你們的後人就能夠在一起乘涼了。」

老布殊訪華前，中國發生呼籲民主改革的八六學潮，中共總書記胡耀邦被罷黜，反資產階級自由化運動接踵而來。在會見老布殊時，中共領導人對此都作出回應。

1989年2月26日，美國總統布殊和中國總理兼中共總書記趙紫陽在北京人民大會堂舉行會談時握手。（AP）

軍委主席鄧小平對老布殊說，「中國有一個穩定的環境是十分重要的，沒有一個穩定的國內環境，就難以取得成績，已經取得的成績也會失去，希望外國朋友理解這一點。」中共總書記趙紫陽則說，各國的事只能按各國的實際情況辦，中國不照搬其他國家的制度。中國國務院總理李鵬直接警吿，美方有少數人企圖干涉中國的內政。如果這種做法來自官方人士，將勢必給中美關係投下陰影。

儘管如此，在吿別晚宴祝酒時，老布殊還是說，美國希望和中國合作，使現在和未來的幾代人生活在更加安全，更加和平和更加繁榮的世界上。楊尚昆說，只要雙方共同努力，中美關係在本世紀最後十年中完全可以獲得新的、更大的發展。

然而好景不長，老布殊這次訪華後不到兩個月，胡耀邦因心臟病猝然辭世，此後六四事件發生，最終以鎮壓而收場。美國宣布制裁中國，中美關係因此發生根本性的改變，中美關係蜜月期戛然而止。