新冠肺炎｜衛健委：疫情暴露公共衛生體系不足　將強化檢測能力

28日（周二），國務院政策例行吹風會就《深化醫藥衛生體制改革2020年下半年重點工作任務》的相關情況進行了解讀。 國家衛健委副主任、國務院醫改領導小組秘書處副主任王賀勝表示，新冠肺炎疫情暴露出公共衛生體系中的不足，當局下一步將強化實驗室檢測能力，加強疫情分析研判，也會充分發揮中醫藥在重大疫情的作用 。

國家衛健委表示，新冠肺炎疫情暴露出公共衛生體系中的不足，當局下一步將強化實驗室檢測能力。（資料圖片）

王賀勝表示，今次新冠肺炎疫情是對深化醫療改革成果的檢驗，認為時間證明醫改方向正確，成效顯著，又指當前改革工作已到關鍵時刻，特別在疫情防控常態化情況下，當局要做好外防輸入、內防反彈的工作，同時要長遠地繼續推進改革。

王賀勝又指出，全國上下正在密鑼緊鼓做好秋冬季疫情的準備工作，希望屆時不會出現之前的大疫情，認為全國已就疫情積累很多經驗，有信心能應對好，當局會提升核酸檢測能力及調整臨床護理技術培訓。

王賀勝稱，《深化醫藥衛生體制改革2020年下半年重點工作任務》（以下簡稱《重點任務》）把預防為主擺在更加突出位置，繼續著力推動把以治病為中心轉變為以人民健康為中心，深化醫療、醫保、醫藥聯動改革，繼續著力解決看病難、看病貴問題。《重點任務》明確了多方面重點工作內容，當中包括加強公共衛生體系建設、深化公立醫院綜合改革、深化醫療保障制度改革、健全藥品供應保障體系等。

（綜合報道）