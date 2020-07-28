中印衝突｜中國外交部：雙方前線部隊已在大多數地區實現脫離接觸

中印邊境地區的緊張關係繼續緩和，印度傳媒近日引述知情人士報道，中印雙方外交和軍事層面的對話正在進行，雙方的部隊已經在三個地區完成脱離接觸。 中國外交部發言人汪文斌28日（周二）證實，中印兩國前線的邊防部隊已經在大多數地點實現了脫離接觸。

中印邊境衝突：圖為6月18日印軍車隊在拉達克一條公路上行駛。（Reuters）

汪文斌稱，近期中印雙方通過軍事和外交渠道進行了密切的溝通，已經舉行了4輪的軍長級會談和三次邊境事務磋商和協調工作的機制會議，「兩國一線的邊防部隊已經在大多數地點實現了脫離接觸，現地局勢繼續朝著緩和降溫的方向發展」。

汪文斌又稱，目前中印雙方正積極籌備第5輪的軍長級會談，研究解決剩餘問題。汪文斌呼籲印方同中方相向而行，落實好雙方達成的共識，共同維護邊境地區的和平與安寧。

據早前報道，《印度斯坦時報》7月25日報道，一位消息人士表示：「印度和中國之間正在進行軍事和外交層面的持續接觸和對話，拉達克（Ladakh）東部的巡邏點14（加勒萬河谷地區），巡邏點15（基阿姆温泉地區）和巡邏點17A（高格拉地區）已經完全脱離接觸。」消息人士稱，根據上次軍官司令官級會談達成的協議，在這些地區脱離接觸後，唯一剩下要實行脱離接觸的地區是班公湖（Pangong Tso）沿岸的手指區（Finger area）。

（綜合報道）