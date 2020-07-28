商務部：反對美方制裁11家華企　將採取一切必要措施維護合法權益

美國商務部7月20日宣布，將11間中國企業加入出口管制「實體清單」（Entity List），除非獲得批准，否則不能採購美國產品及技術；有關企業被指涉及參與中國政府在新疆對穆斯林少數民族實施壓迫、拘押以及非法收集生物識別數據等行為。 對此，中國商務部在7月28日予以回應。

新疆問題是中美近些年爭論的焦點之一，圖為位於新疆喀什市的職業技能教育培訓中心。（Reuters）

中國商務部發言人表示，「美商務部將11家中國實體列入出口管制『實體清單』，中方對此堅決反對。美方把經貿作為政治打壓工具，多次濫用出口管制等措施，動用國家力量打擊他國企業，對國際經貿秩序造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈安全造成嚴重威脅。這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。」

據悉，7月20日，美國商務部工業和安全局（BIS）宣布將11家中國公司加入「實體清單」。至於原因則包括「配合政府侵犯人權」、「強迫勞動」、「強制收集生物識別數據」等。本次被加入實體清單的11家中企包括：昌吉溢達紡織、合肥寶龍達信息技術有限公司、合肥美菱、和田浩林髮飾有限公司、和田市泰達服裝有限公司、今創集團、南京新一棉紡織印染有限公司、南昌歐菲光科技有限公司、碳元科技、新疆絲路華大基因科技有限公司、北京六合華大基因科技有限公司等。

其中，前9家公司被指責為「強迫勞動」，後2家被列入的理由則是「協助採集少數民族群體基因」。

「實體清單」是美國為維護其國家安全利益而設立的出口管制條例，又被稱為限制外國實體出口的貿易「黑名單」。根據美國《出口管理條例》（Export Administration Regulations）的規定，被列入「實體清單」的企業，採購受管制的物項，需要出售方事先向美國商務部申請出口許可證。