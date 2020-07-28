英國防大臣稱中國發展進攻性太空武器　中方：炒作「中國威脅論」

中國駐英國大使館網站7月28日刊發了題為「中國駐英國大使館發言人就《星期日電訊報》刊登抹黑中國和平利用外空的文章答記者問」的文章，對英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）指責中國發展進攻性太空武器的言論進行了駁斥。

中國駐英國大使館發言人在答記者問文章中表示，《星期日電訊報》刊登的英國國防大臣華萊士的文章充滿冷戰思維，中方堅決反對指責中國發展進攻性太空武器的言論，反對英國一些政客借所謂「太空戰」，炒作「中國威脅論」。

文章還提到，中國所有太空活動都符合國際法和國際承諾，不針對任何特定國家，個別國家近年來公然成立「太空部隊」，推動外空軍事化，這才是對太空的真正威脅。

當地時間7月25日，華萊士在《星期日電訊報》發表了題為《應將太空放在英國國防的核心地位》的文章，對英國國家安全表達了擔心。華萊士在文中談到，英國政府已意識到俄羅斯對英國國家安全構成的威脅，因為它「從一顆威脅太空和平使用的衛星上」發射了「具有武器特性」的投射物，同時提及中國「也在發展進攻性太空武器」，他認為中國和俄羅斯太空能力的提升對英國構成了威脅。

華萊士稱，作為重估外交、安全和國防政策的一部分，英國政府將提高應對中俄「太空威脅」的能力。在文章的最後，他還對英國的應對進行了一番闡述，「在未來的12個月裏，我們將建設一支現代化的、綜合的、更有彈性的軍隊——包括正規軍、後備軍、專家部隊和非傳統部隊」。在提出中俄「安全威脅」後，華萊士強調了英國政府重新審視外交、安全和國防政策的重要性，在他看來，這是自冷戰結束以來，英國政府「最深刻和最激進的自我審查」。

中國作為太空探索的後來者，近年來已在多個領域取得越來越多的成就。中國「長征五號」遙四運載火箭於7月23日在海南文昌航天發射場發射升空，成功將中國首次火星探測任務「天問一號」探測器送入預定軌道，邁出中國行星探測第一步。而就在一個月之前，因技術原因推遲一週發射的中國北斗三號全球衛星導航系統最後一顆全球組網衛星，在西昌衛星發射中心「重啟」發射後成功布陣太空，中國提前半年全面完成北斗全球衛星導航系統星座部署，北斗導航系統將向全球提供服務。