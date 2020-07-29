觀察站：北戴河政治季臨近

目前，距離中共傳統的北戴河政治季只有數天時間。

7月28日，中共中央總書記習近平再次以視頻形式出席亞洲基礎設施投資銀行第五屆理事會年會視頻會議。按照往年慣例，接下來這幾天，中共最高領導層將召開一次月度的中央政治局會議，不過因為處於年中節點，所以此次7月底的中央政治局會議要「分析研究當前經濟形勢和經濟工作」——這是一場至關重要的政治活動，將敲定北京接下來對最根本的經濟問題採取怎樣的動作。

2019年12月，國家主席、中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀。（資料圖片）

另一項動作將是解放軍和武警部隊將領的軍銜晉升儀式，其中上將晉升由習近平親自授銜。不過，鑑於2018年7月份習近平打破慣例沒有在夏季晉升上將，而是在2019年夏、冬兩次晉升，現任32名正大戰區以上將領迄今已全部晉級上將，故2020年此次夏季上將軍銜晉升儀式也可能不舉行。

由於中國當下的嚴峻處境，此次「休假」註定不同尋常。

首先，最急迫且需要儘快做出回答的是如何處理中美之間的關係。

因為眾所周知的原因，中美關係的惡化，至少是美國大選前的持續惡化將是大概率事件。實際上既然「修昔底德陷阱」大勢已經出現，片面地拒絕承認顯然是不可能的了，那就只有迎面而上。

地處北京東北方向的海濱度假勝地曾經見證了中共領導人做出諸多重要決定。（視覺中國）

對北京來說，最重要的是評估好損益。要知道，中美互關總領事館只是一個開始而已，美國已經在動用各種力量，比如軟實力競爭、極限施壓等手段都已經被採用。最新消息稱，美國的銀行業已經開始對香港政府官員賬戶動手，美國的盟友如新西蘭、加拿大、英國等則以暫停與香港的引渡協議和司法互助協議來迫使中國屈服。

當然，中國官方至今沒有表露出妥協的信號，甚至連暫時的克制都不屑表現出來。中國政府隨即以同樣條件、同樣時限對等關閉美國駐成都總領事館，並宣布對等報復新西蘭、加拿大、英國暫停其與香港的引渡協議和司法互助協議，展露北京的堅決和強硬態度。

相信這種應對對北京來說仍然是過於被動的，這不符合北京的長遠利益，他們肯定會在「休假」期間進行思想碰撞，醖釀出更系統的應對方案。

在美國大選前，中美關係可能還會繼續惡化。（資料圖片）

其次，新冠肺炎疫情大體在中國境內受控，經濟增速也在第二季度由負轉正，這些利好消息當然都是極其重要的。不過，北京的老大難問題或者最重頭的問題仍然是在國內局勢上，國內問題解決得怎樣直接決定了第一個問題的解決結果。

事實上，新冠疫情迫使中國最高領導層將注意力轉向國內，而面對外部環境的惡化，尤其是與美國交惡後，這一問題變得尤為重要。

最近（7月22日至24日），習近平出京造訪吉林。要知道在疫情影響下高層的外出活動已經大大受限，可以想見這場出京活動的重要意義。

根據中國官方的報道，習近平的整體行程看起來無懈可擊，很難讓人覺察到任何異常，但事實上從地點的選取到發言的場合都在「呼籲」立足國內、鞏固「根據地」的用意。如同在應對中美貿易戰動作，習近平重回中共建政之初打下工業基礎的東北，無異於其當年在江西考察稀土產區。

在此稍早前，習近平和國務院總理李克強還分別召開了一次面向經濟界座談會。在7月21日企業家座談會上，習近平重申自力更生的重要意義。他說，「在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，我們必須集中力量辦好自己的事」，要「充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

而李克強出席的7月13日經濟形勢專家和企業家座談會則同樣被視為表明北京姿態，「放風」下半年工作基調的重要會議。在這次會議上，李克強聲稱，「全面落實助企紓困和激發市場活力規模性政策，更大力度推進改革開放，穩住經濟基本盤，保住基本民生，有效防範風險，努力完成全年經濟社會發展目標任務。」

7月13日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強在北京主持召開經濟形勢專家和企業家座談會。（新華網）

有理由相信，從「走出去」路線到重新審國際社會保守主義盛行下的國內市場，再到此次新冠疫情下倡導立足「內循環」，北京的戰略調整當然需要更多細部的平衡與調整——這些細部可能並不簡單是操作問題，越是細部的改革，其所引發的內部爭議便越是激烈。

此外，牽一髮而動全身，無論是內部問題還是外部問題，無論是政治問題還是經濟問題，都是互相關聯的。內部經濟問題一頭連着民生和社會穩定，而外部問題的一頭也連着中國的現實生存問題。

一切靜待中共的下半年動作吧。