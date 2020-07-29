中美領事館風波｜外交部列舉「美國謊言與事實真相」　駁10項指控

日前，中美建交以來首次互關總領事館，兩國關係急劇惡化。中國外交部今日（29日）凌晨在官方網站發布《美國就單方面要求中方關閉駐侯斯頓總領館散布的謊言與事實真相》列舉了10項「美方謬論」，並逐一反駁及澄清。

中國外交部在官方網站發布《美國就單方面要求中方關閉駐侯斯頓總領館散布的謊言與事實真相》。（網站截圖）

中國外交部重申，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐侯斯頓總領館，嚴重違反有關國際法和國際關係基本準則以及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中方就此做出了正當和必要的反應。

外交部還指，美方為其錯誤決定編造藉口、散布謊言，其所炮製的種種說辭，「有的是無中生有，有的是顛倒黑白，拿不出一條真憑實據。」因此有必要把美方謬論和實際情況列舉出來，「以正本清源，還事實和真相一個清白。」

《謊言與事實真相》全文共約5200字，以下為節選：

謊言1：中國竊取美國知識產權，包括新冠肺炎疫苗研發成果。閉館是為了保護美知識產權和美公民私人信息。

事實：美方信口開河，從未拿出一條確鑿證據證實其說法。事實上，中國是全球創新大國和知識產權大國，已成為世界知識產權發展的主要推動力。在新冠肺炎疫苗研發方面，中國處於領先地位，毫無理由竊取美方相關知識產權。

謊言2：中方在美國通過人才招募計劃，在得克薩斯大學安德森癌症研究中心這樣的科研機構和侯斯頓地區能源和高科技公司盜取美科研成果和知識產權。

事實：美方對中美正常的科學、人文交流合作搞有罪推定，羅織「莫須有」罪名。中國的人才引進工作與國際通行做法無本質區別，光明正大，無可指摘。

特朗普一直未透露關閉中國總領事館的真正原因，甚至表示有可能會關閉美國境內其他中國外交機構。（美聯社）

謊言3：中國駐侯斯頓總領館從事顛覆性行為，是中共在美龐大間諜和影響力活動網的核心節點，也是中國軍方通過向美派遣留學生來提升戰爭優勢的中心，一直進行大規模「非法」間諜和意識形態宣傳行動。

事實：中國駐侯斯頓總領館開設以來，一直遵守國際法和美當地法律，致力於促進中美友好，不存在美方臆造的「間諜」活動和意識形態宣傳。美方說法是以己之心度人之腹。

謊言4：中國駐侯斯頓總領事和另外兩名外交人士最近被發現在侯斯頓機場安檢區使用虛假生日信息護送中國旅客到包機登機口。

事實：美方說法完全不符合事實。中國駐侯斯頓總領館人員在美履職一貫遵守國際法和當地法律。外交領事人員到任後，需領取駐在國外交部門發放的身份證件，其個人信息包括生日信息對駐在國外交部門是公開的，不是秘密。這是常識。 中方領事人員使用的是美國務院發放的領事官員身份證件，進入機場限制區域得到美方批准，目的是照料受新冠肺炎疫情影響搭乘臨時航班回國的中國公民。

圖輯｜中國駐侯斯頓總領事館遭美方破門而入（點圖放大）：

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謊言5：美中駐彼此國家外交領事人員待遇完全不對等，美方對美駐華外交領事人員待遇的關切始終得不到解決。

事實：中方一貫支持包括美國在內的各國駐華外交領事人員依法在華開展正常公務活動，並提供必要便利。相反，美方對中國駐美外交領事人員無端設限，人為製造障礙。 就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠多於中方。中國駐美使領館共5個，美國駐華使領館共6個，據媒體報道，僅美駐香港總領館工作人員就達1000多人。

謊言6：美方要求關閉中國駐侯斯頓總領館是因為中方沒有為美國駐武漢總領館重啟及美駐華外交官返華核酸檢測豁免等提供便利。

事實：中方未對包括美在內各國駐華使領館人員返華設置障礙。恰恰相反，中方為其依法履職提供了必要便利。1月25日，美方單方面宣布臨時關閉駐武漢總領館並撤離總領館人員。中方為美方人員撤離提供了便利。美方在多個層級向中方表示感謝。這都有案可查。6月，部分美外交人員已返回武漢。中方為美總領館依法履職提供便利。 中方在尊重各國駐華外交領事人員特權和豁免的基礎上，要求對所有入境人員一視同仁進行核酸檢測，美方也接受這一安排。所謂核酸檢測問題純屬藉口。

中國外交部發言人汪文斌在記者會上曾強調，中國駐侯斯頓總領事館館舍是外交領事館舍，也是中國的國家財產。（美聯社）

謊言7：美方聲稱其要求接管中國駐侯斯頓總領館房產符合美相關法律規定。

事實：美方蠻橫無理要求嚴重違反一系列國際法。中國駐侯斯頓總領館地皮和館舍均為中國政府財產。 《維也納領事關係公約》第27條規定，派遣國有權責成在駐在國其他外交領事機構保管已關閉之領館館舍及其中財產和檔案。中方有權指定中國駐美使館或其他總領館接管駐侯斯頓總領館房產。美方無理要求接管中國駐侯斯頓總領館房產，嚴重違反《維也納領事關係公約》規定，侵犯了中方的正當權益。 中國駐侯斯頓總領館地皮和館舍均為中國的國家財產，即使退一萬步講，有關房產不再享受領事特權與豁免，有關財產仍受國際法的保護。

謊言8：中國駐侯斯頓總領館通過「獵狐行動」威脅異見分子和難民回國。

事實：中國執法機關根據國際法，在尊重外國主權和法律基礎上開展對外執法合作，所針對的並非美方所謂「異見分子和難民」，而是外逃嫌犯。

美國白宮發言人麥克納尼7月24日表示，華府採取關閉中國關閉駐侯斯頓總領事館的行動是為了保護美國人的知識產權和美國人的私人資料。（美聯社）

謊言9：中國駐侯斯頓總領館外交官為中方特工人員，中方特工人員在全球製造麻煩。

事實：干涉他國內政不是中國外交的基因。中國外交官積極推動中國對外友好交往和務實合作，從未從事與其身份不符的活動。

謊言10：中國駐侯斯頓總領館在校園公開批評香港泛民派人士，支持帶有民族主義色彩的反制活動，總領館在美校園安插眼線，向留學生實施宣傳，破壞言論自由。

事實：美方所謂「中方支持的反制活動」是廣大中國留學生自發形成的理性愛國行為，是他們的言論自由。反而是美方有意縱容個別「亂港分子」在美國校園中的「反中亂港」行為。

（中國外交部網站）